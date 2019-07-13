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(Özel haber) Hasan Çetinkaya: “Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi”

Fenerbahçe’nin eski İdari Menajeri ve Westerlo 2.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:23
(Özel haber) Hasan Çetinkaya: “Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi”

Fenerbahçe’nin eski İdari Menajeri ve Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya, “Eden Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille’de oynuyordu. Fenerbahçe’ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. ’Hasan bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım’ diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz” diye konuştu.


Fenerbahçe’nin eski İdari Menajeri ve Belçika ekibi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Westerlo teklifi geldiğinde kendisi için çok farklı bir proje olduğunu ifade eden Çetinkaya, “Uzunca düşünme fırsatım vardı bu süreçte. Farklı seçenekler olmasına rağmen 8 yaşından beri futbolun her kademesinde yer aldım. Futbol oynadım, yöneticilik yaptım. Düşündüm ve dedim ki Westerlo yaşamadığım bir tecrübe. Burada başarılı olacağımı düşündüm. Türkiye’de edinmiş olduğum tecrübelerimi hayata geçirebileceğimi inandığım için bu projeye evet dedim. Ülkemizin de yönetici ihraç ettiğini göstermemiz gerekiyordu. Westerlo’dan önce Çin Futbol Federasyonu ile bir takım çalışmalarım oldu. Westerlo olmasa Çin Federasyonu’nda önemli bir pozisyonda başlama ihtimalim vardı. Türk insanına yurt dışında yeteri kadar değer verilmiyor. Ben de bu anlamda kendimi ispat ederek ilerleyen dönemde Türk gençlerine ve yöneticilerine bir yol açılması bakımından da bu projenin önemli olduğunu düşündüm” dedi.



“Westerlo, kültürü ve geleneği olan bir kulüp”


Westerlo’nun yapısı ve gurbetçi oyuncular hakkında yorum yapan Hasan Çetinkaya, “Türk oyuncularını her zaman önemli konumda tutacağız. Bunu yaparken şunu çok iyi yapmamız gerekiyor. Westerlo önemli bir camia. Kültürü geleneği olan bir kulüp. Bu dokuya çok fazla zarar vermeden kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Orada Westerlo halkıyla, bize inanan insanlarla, taraftarlarla bağımızın güçlü olması gerekiyor. Orada farklı yaşanmış kötü tecrübelerde var. Yabancı yatırımcıların aldığı dokuyu değiştirdiği, halkla bağın koptuğu. Biz öyle bir proje için oraya gitmedik. Westerlo halkıyla, camiasıyla birlikte hareket ederek oraya dokuya saygılı bir şekilde hamlelerimizi yapmaya çalışacağız” diye belirtti.



“Geleneği aktaracak figürler gerekiyor”


Takımların lider oyuncuları olması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, “Kulüplerin bir kurumsal hafızası söz konusu. Real Madrid ve Barcelona gibi bu kulüplerin önemli figürleri görevler edinmişlerdir. Bunun basit bir sebebi var. Geleneği aktarabilecek bir takım figürler gerekiyor. Bugün baktığınız zaman Real Madrid’de Ramos örneği, Barcelona’da Pique örneği var. Bunlarla çok oynanmaz ve kulübünüzün sürdürebilir olması için sağlamak gerekiyor. Fenerbahçe geçen sene yapı ve dokuyu bir anda değiştirdi. Bunu sayın başkanda dile getirdi. Tam bu noktada Volkan Demirel çok önemlidir, tarihidir Fenerbahçe’nin. Yaptıkları, yaşanmışlıkları ve Fenerbahçeliği duruşuyla çok önemli hizmetleri olmuştur. Emre’nin tekrar dönmüş olması bu eksikliğin giderilmesi bakımından önemli. Emre’nin orada tecrübesi ve Fenerbahçe’nin genetik kodlarına hakim olan yapısını yeni gelecek oyunculara, teknik heyete de aktarması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Eden Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacak”


Eden Hazard ile ilgili konuşan Çetinkaya, “Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille’de oynuyordu. Fenerbahçe’ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bana da sözü var. ’Hasan bir gün Fenerbahçe’de oynayacağım’ diye. Ne zaman olacağını bilemeyiz. Lille’de oynadığı dönemde de 16 yaşındaydı henüz ve PSG maçını izlemiştim. O yaşta bile kendisini belli ediyordu. Bizim konuştuğumuz dönemlerde Eden Hazard, Gervinho ve Sow vardı. Sadece oradan Sow’u alabildik. Eden Hazard’da farklı boyuta geçti. Avrupa’nın en önemli kulüplerinden teklif aldı. Avrupa’nın en büyük yetenekli yıldız adaylarından biriydi. Gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe’ye gelsin. Bakalım zaman gösterecek. Bir gün Fenerbahçe forması giyer Hazard” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:23
  1. kültür

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