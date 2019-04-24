0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

(Özel Haber) ‘Göbeklitepe yılı’ ile Türkiye’nin en büyük müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı’ ilan edilmesiyle Şanlıurfa yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:09
(Özel Haber) ‘Göbeklitepe yılı’ ile Türkiye’nin en büyük müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı’ ilan edilmesiyle Şanlıurfa yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dünyanın ilk tapınağı ve 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen en eski tarihi ören yerini görmek için kente gelen binlerce turist ile Türkiye’nin en büyük müze kompleksi de ziyaretçi akınına uğruyor.


Şanlıurfa’da 2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Göbeklitepe yılı’ ilan edilmesinin ardından bölgede son yılların en büyük turizm yoğunluğu yaşanıyor. Doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığı otellerde, yetkililer kente gelen turistlerin mağduriyet yaşamaması için alternatif çözümler için kolları sıvadı. Turizm firmaları da kentte ciddi yoğunluğun olduğunu belirterek, konaklama yatırımlarının önünün açılması gerektiğini söyledi.


Dünyanın ilk tapınağı ve 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen en eski tarihi ören yeri Göbeklitepe’yi görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri gezisinin ardından Türkiye’nin en büyük müzesi konumundaki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesine uğruyor. Müzede, Harran’daki kazı çalışmalarından elde edilen eserlerin yanı sıra yöredeki diğer höyüklerde ve eski iskan yerlerindeki çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan kültür varlıkları, kronolojik sıralama ile ayrı ayrı vitrinler halinde sergileniyor. Asur, Babil ve Hitit çağlarına ait taş eserlerden, çanak çömlek ve geçmişte yaşam süren insan figürlerinin mağaracılıktan günümüze serüveninin yer aldığı müze ziyaretçilerini hayran bırakıyor.



“Bir günde 5 bin kişi ziyaret etti”


Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, toplamda 70 bin parça eserin sergilendiği müzenin dünya müzeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Müzeler Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği müze ile ilgili açıklamalarda bulunan Uludağ, “Müzede bugün çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimizin amacı müzemizi tanıtımına katkı sağlamaktır. Daha da önemlisi müzemizi sanat merkezi haline getirmek istiyoruz. Yani sadece vitrinde sergilenen objelerle değil de böyle sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de müzemizin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıllı Göbeklitepe yılı ilan etmesiyle birlikte ziyaretçi sayılarımız da çok çok artmaya başladı. Geçen hafta sonu müzemizi bir günde 5 bin kişi ziyaret etti. Göbeklitepe’de de aynı şekilde bu yoğunluk sürüyor. Bu yoğunluk artarak devam edecek” dedi.


Müzeyi ilk kez gezen vatandaşlar, geçmişe yolculuk bölümlerinde müzeye hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini aktardı.


Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bulunan müze, haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:09
  1. sergi
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı Abdulmehdi Ezher Şeyhi'ni ülkesine davet etti
    1. Irak Başbakanı Abdulmehdi Ezher..
    2. Irak'ta Dicle Nehri kıyısındakilere..
    3. Ahlat’taki tarihi yapılar ‘karekod’..
    4. AÖF sınav sonuçları son dakika AÖF..
    5. Manchester United Manchester City maçı..
    6. Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü
    7. Mezitli’deki kutlamalar karnavala..
    8. Bebekler daha güvenli büyüyecek
    9. Buzdolabından yaptıkları saldan gölete..
    10. 7. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? |..
    11. Bekçilik ön başvuru ve sağlık..
    12. Karın bölgenizdeki fazlalıklardan..
    13. Bin çocuk Anıtpark’tan Ata’sına..
    14. GRAFİKLİ - Trabzonspor'da Ünal..
    15. Hajradinovic, Türkiye'de iz bırakmak..
    16. Başkan Kanar’a mahalle hayırlarında..
    17. Simavlı yazarlardan kitap bağışı
    18. Alman gezgin, bisikletiyle dünya..
    19. Sri Lanka bombacılarından birinin yeni..
    20. "Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi