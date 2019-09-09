0553 313 94 23

(Özel Haber) Dünyaca ünlü Gönen baldosunda hasat başladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaca ünlü baldo pirincinin hasadına başlandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
(Özel Haber) Dünyaca ünlü Gönen baldosunda hasat başladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaca ünlü baldo pirincinin hasadına başlandı. Her yıl sektöre 270 bin ton pirinç sunan ilçede üreticiler uygun hava şartları nedeniyle oluşan verim ve kaliteden memnun.


Dünyaca ünlü baldo pirinci ile adından söz ettiren Gönen’de çeltik hasadı başladı. Tarlalarda biçerdöverler vasıtasıyla alınan çeltikler, kurutulduktan sonra kamyonlara yüklenerek pirinç fabrikalarına gönderiliyor. Hasadın ardından tarlada kalan çeltik sapları da balyalar halinde kurutularak enerji elde edilmesinde kullanılıyor.


Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, Gönen baldosunda başlayan hasat nedeniyle İHA’ya yaptığı açıklamada, "Gönen denince akla gelen ilk şey baldo pirinci. Şu anda baldo çeşidi ürünlerin hasadı yapılıyor. Eskiye nazaran baldo ekimi azalsa bile yine de çiftçimiz baldo ekiminden vazgeçmiyor. Ağırlıklı olarak baldo, camio ve ronaldo çeşitleri ekiliyor. Gönen Ovası’nda bu yıl toplam 82 bin dekar çeltik hasadı yapılıyor. Şu an hasadın yüzde 10’u yapıldı ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şu anda çiftçinin en dikkat ettiği şey fiyat politikası. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden şu anda bir beklentimiz yok. Piyasada çiftçimiz beklentisi olan ürün fiyatını şu ana kadar alamadı. Sanayicinin de çeltik talebi yok. Bu da tabi çiftçimiz açısından rahatsız edici bir durum. Önümüzdeki dönemlerde fiyat politikası ve talep artışı rayına oturursa beraberinde çiftçimizin yüzü güler. Şu anda verim ve randıman açısından gayet güzel bir sezon geçiriyoruz. Sebebi de havaların poyraz olması ve aşırı ısınıp da lodos esmemesi. Tabi bu bizi ve çiftçimizi mutlu ediyor. Gönen’de 23 çeltik fabrikası var. Gönen markası ile her yıl 270 bin ton civarında pirinci piyasaya sürüyoruz. Bu da Türkiye’nin yıllık toplam ihtiyacının yarısına denk geliyor" dedi.



Çeltik sapları enerjiye dönüşüyor


Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, hasadın ardından tarlada kalan çeltik saplarının bölgedeki yenilenebilir enerji tesisleri tarafından alınarak enerji elde etmede kullanıldığını belirtti. Özkurt, "Çeltik sapı dediğimiz pirincin alt sapı atların altında altlık olarak kullanılıyor. Bölgemizde iki tane yenilenebilir enerji üretim firması var. Bu iki firma çeltik saplarını alıp, balya haline getirerek enerji elde etmekte kullanıyorlar ve bölgemizde ve ülkemizdeki enerjinin belli bir kısmını sağlıyorlar. Tabi ki çeltik sapının yakılması yasal olarak yasak. Sap dediğimiz çeltik sapı akla gelir ama anız dediğimizde buğday sapı akla gelir. Anızın yakılması yasalar gereği yasak. Çeltik saplarını anız olarak yakan bazı çiftçilerimiz oluyor. Bunlara da yetkili kurumlar zaman zaman cezalar keserek yaptırım uyguluyorlar. Ortalama bir çeltik sapı balyası 200 kilo ağırlığındadır. Ortalama olarak bir dekar çeltik tarlasından 800 kilo ile bir ton arasında çeltik sapı çıkar" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara böyle zarar verdiler
    1. 5 liralık çıra için 70 yıllık ağaçlara..
    2. Sigara kaçakçılarından kızaklı zula
    3. Sakarya’da okullar açıldı, trafik..
    4. Düzce’de 2 kilo 750 gram esrar ele..
    5. ‘Sui Generis Tiyatro’ Türkiye’nin her..
    6. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    7. Aşıklar Mamak’ta atıştı
    8. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    9. Lüleburgaz’da 6 bin 900 öğrenci okula..
    10. Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü
    11. 9 Eylül coşkusu “Zafer Yürüyüşü” ile..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    13. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü, 6..
    14. 16 yaşındaki genç kızdan haber..
    15. Anadolu Efesli Micic'in acı günü
    16. Netanyahu, Johnson'a 'Boris Yeltsin'..
    17. Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi..
    18. Kavacık’ta üniversitede çıkan yangın..
    19. Yunusemre güreş takımı Türkiye..
    20. Özel Harekat Şube Müdürü'nü şehit eden..
    21. British Airways pilotları iki günlük..
    22. ABD’de Çin’in Doğu Türkistan’daki..
    23. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    24. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    25. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    26. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    27. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    28. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    29. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    30. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi