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(Özel haber) 450 yıllık cami, hala dimdik ayakta

Uşak il merkezinde bulunan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname eserinde 1570 yılında yapıldığı ifade edilen 450 yıllık Burma Camii, iki yangın geçirmesine rağmen dimdik ayakta duruyor.

27 Ağustos 2019 Salı 12:55
(Özel haber) 450 yıllık cami, hala dimdik ayakta

Uşak il merkezinde bulunan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname eserinde 1570 yılında yapıldığı ifade edilen 450 yıllık Burma Camii, iki yangın geçirmesine rağmen dimdik ayakta duruyor. Tarihi cami, işçiliği ile göz kamaştırıyor.


Kentin en eski yerleşim yerinde bulunan Halıpazarı mevkiinde yer alan Burma Camii, küçük ve muhteşem görüntüsüyle ecdadın eşsiz eserleri arasında bulunuyor. İçine girildiği andan itibaren tarihin kokusunu hissettiren caminin yapılış tarihi hakkında kesin bilgi bulunmuyor. 15. yüzyılın sonlarında yapıldığı tahmin edilen camide bulunan kitabede 1769 yılında tadilat gördüğü anlaşılıyor. Duvarları doğal taş, kesme taş ve kırmızı tuğladan yapılan caminin, minaresi ise kırmızı tuğladan helezonik bir şekilde yapılmış. Büyük ustalık örneklerinin yer aldığı cami, tek şerefeli. Adını da minarenin burgulu şeklinden alan cami, ana bina üzerinde bir büyük, ana binaya kalın bir kemerle birleşik, arka kısımda bulunan ikinci cemaat bölümü üzerinde, bir orta büyüklükte ve giriş kapısı üzerinde de bir adet küçük kubbe olma üzere toplam 3 kubbeden ibaret. 1867 ve 1922 yıllarında yangın geçiren cami, 1769, 1922, 1988 ve 2017 yıllarında tadilat gördü.


Çarşı içinde olmasından dolayı gündüzleri cami, büyük ilgi görüyor. Uşak Müftüsü Kazım Güzel cami ile ilgili bilgiler verdi. Uşak merkezinde 255 faal caminin olduğunu ifade eden Güzel, "Uşak’ın il merkezinde bulunuyor. Hangi yıl yapıldığı bilinmemekle beraber, Evliye Çelebi’nin Seyahatname eserinde 1570 yıllarında inşa edildiği ifade ediliyor. Asıl adı Hacı Mustafa Camii olarak geçmekte. Ulu Cami’nin doğusunda yer alıyor. Özellikle minaresi işçiliği ile dikkat çekiyor. Tarihinin mimari özelliklerini halkımıza yansıtıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:55
  1. doğa

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