0553 313 94 23

Özel güvenlikçiler ‘yıpranma payı’ istiyor

320 binin üzerinde özel güvenlikçinin istihdam edildiğini ifade eden GÜSOD Başkanı Levent Güler, "Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz" diye konuştu.

28 Mart 2019 Perşembe 11:45
Özel güvenlikçiler ‘yıpranma payı’ istiyor

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler, GÜSOD’un düzenlediği “Özel Güvenliğin Yıldızları” ödül töreninde sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

320 bin kişi çalışıyor

Türkiye’de 320 binin üzerinde özel güvenlikçinin istihdam edildiğini ifade eden Güler, bunun yaklaşık 50 bininin silahlı güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Güler, “Önceliğimiz yasal altyapı ve çalışan hakları oldu. Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz” diye konuştu.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Sadakat” ve “Başarı” kategorilerinde toplam 26 özel güvenlik görevlisi ödüllendirildi.

Törende uzun yıllar özel güvenlik sektöründe çalışan 13 çalışana “Sadakat Ödülü”, yaptıkları işlerle fark yaratan 13 çalışana da “Başarı Ödülü” verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:45
  1. Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler
  2. GÜSOD
  3. Sadakat Ödülü
  4. Başarı Ödülü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı altından böyle su geliyorsa...
    1. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    2. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    3. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    4. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    5. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    6. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    7. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    8. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    9. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    10. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    11. Türkiye'den hareket eden Palau..
    12. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    13. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    14. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    15. Görme engelliler için kitap okudular
    16. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    17. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    18. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    19. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    20. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    21. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    22. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    23. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    24. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    25. Çocuklara Büyükşehir koruması
    26. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    27. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    28. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    29. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    30. Öncü Rus kozmonot Bıkovskiy yaşamını..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi