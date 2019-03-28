Özel güvenlikçiler ‘yıpranma payı’ istiyor

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler, GÜSOD’un düzenlediği “Özel Güvenliğin Yıldızları” ödül töreninde sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

320 bin kişi çalışıyor

Türkiye’de 320 binin üzerinde özel güvenlikçinin istihdam edildiğini ifade eden Güler, bunun yaklaşık 50 bininin silahlı güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Güler, “Önceliğimiz yasal altyapı ve çalışan hakları oldu. Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz” diye konuştu.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

“Sadakat” ve “Başarı” kategorilerinde toplam 26 özel güvenlik görevlisi ödüllendirildi.

Törende uzun yıllar özel güvenlik sektöründe çalışan 13 çalışana “Sadakat Ödülü”, yaptıkları işlerle fark yaratan 13 çalışana da “Başarı Ödülü” verildi.