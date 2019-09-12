Özel Güvenlik sınav sonuçları son dakika 83. ÖGG sonuçları sorgula

Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin 25 Ağustos’da girdiği 83. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediyor. ÖGG 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavına giren adaylar 83. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları son dakika sorgulama ekranı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda 83. Dönem ÖGG sınavı 25 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Adayların ÖGG sınavında başarılı sayılması için en az 60 puan alması gerekiyor.

83. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 13 Eylül'de açıklanacağını bildirdi.

83. ÖGG özel güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG sınavına kazanan özel güvenlik görevlisi oluyor

Türkiye’de özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 sayılı Kanun ile atılmıştır. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylar özel güvenlik olarak çalışma hakkı kazanıyor.