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Eğitim Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden nasıl öğreniliyor?
Eğitim

Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden nasıl öğreniliyor?

Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı | İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik sınav sonuçlarını yayımladı. Peki, Özel Güvenlik Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? ÖGG sınav sonuçları sorgula

Yeniakit Publisher
2021-03-14 09:48:00 -
Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden nasıl öğreniliyor?

Özel Güvenlik sınavı 20 Şubat'ta yapıldı. Sınava giren adayların beklediği haber geldi. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü sınav sonuçlarının yayımlandığını duyurdu. Adaylar ise sonuçları nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?

Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden nasıl öğreniliyor?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar TC kimlik numaralarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinden sonuçlarını öğrenebiliyor.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Özel Güvenlik sınav sonucuna nasıl itiraz edilir?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra "egm.gov.tr/ozelguvenlik" adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır.

Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

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