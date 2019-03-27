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Özel güvenlik sektöründen yıpranma payı talebi

GÜSOD Başkanı Levent Güler:- "Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz"

27 Mart 2019 Çarşamba 12:37
Özel güvenlik sektöründen yıpranma payı talebi

İSTANBUL (AA) - Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler, özel güvenlik sektörü çalışanlarının çalışma şartlarında iyileştirme yapılması gerektiğini belirterek, "Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hakettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz." dedi.

Güler, GÜSOD'un düzenlediği "Özel Güvenliğin Yıldızları" ödül töreninde sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dernek olarak kuruluşlarından bu yana sektörün gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Güler, "Önceliğimiz yasal altyapı ve çalışan hakları oldu. Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz." diye konuştu.


- Silahlı güvenlik görevlisi sayısı 50 bin


Türkiye’de 320 binin üzerinde özel güvenlikçinin istihdam edildiğini ifade eden Güler, bunun yaklaşık 50 bininin silahlı güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

GÜSOD üyesi şirketlerde kayıtlı 70 bin civarında güvenlik görevlisi bulunduğunu ifade eden Güler, sene sonunda istihdamda yüzde 15 artış planladıklarını dile getirdi.

Türkiye’de güvenlikçilerin yaklaşık yüzde 17’sini kadınların oluşturduğunu söyleyen Güler, "Gece gündüz, yaz kış, bayram hafta sonu demeden çalışan ve varlıklarıyla topluma huzur veren özel güvenlik çalışanlarına bu ödül aracılığıyla teşekkür etmek, yaptıkları işin önemini topluma hatırlatmak en büyük arzumuz." dedi.


- Ödüller sahiplerine takdim edildi


"Sadakat" ve "Başarı" kategorilerinde toplam 26 özel güvenlik görevlisi ödüllendirildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde, sunuculuğu radyo programı sunucusu ve sosyal medya fenomeni "Geveze" üstlendi.

Ödül alan güvenlik görevlilerinden Sahip Kaplan’ın 8 yaşındaki bir çocuğu tacizden kurtarması, Yalçın Demir’in havalimanında bir bombayı fark etmesi, İbrahim Çorbacı’nın havuza düşen bir çocuğun hayatını kurtarması gibi hikayeler dikkati çekti.

Törende uzun yıllar özel güvenlik sektöründe çalışan 13 çalışana "Sadakat Ödülü", yaptıkları işlerle fark yaratan 13 çalışana da "Başarı Ödülü" verildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:37
  1. GÜSOD
  2. Ödül
  3. Özel Güvenliğin Yıldızları
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