  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haram kazanç: Faiz

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kızılay’dan Yemen’e 2 bin gıda kolisi

İyilik Derneği’nden İdlib’e 7 tır yardım

Almanya’da camiler 20 Mayıs’ta açılıyor
için kalan
Aktüel

Özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu

Batman İl Özel İdaresinde çalışan özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:01:31 -
Özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu

Batman İl Özel İdaresinde çalışan özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.


Batman İl Özel İdaresinde çalışan 33 özel güvenlik görevlisi Atatürk Parkı girişinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu. ’İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten özel güvenlik şirketi yöneticisi Mesut Kavak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkemizde kan stoklarında azalma olduğundan dolayı Genel Sekreterimiz Abdulkadir Özer’in talimatı ile Türk Kızılayı tarafından başlatılan ‘İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunmak istedik. Bizler bu zorlu süreçte devletimizin yanında olup farkındalık oluşturarak kan bağışında bulunduk. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri biz kurum olarak destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı