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Aktüel Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınavı ertelendi mi?
Aktüel

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınavı ertelendi mi?

Korona tedbirleri kapsamında ALES başta olmak üzere ÖSYM aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan sınavları iptal etti. ÖSYM’nin sınav iptalinden sonra 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi sınavının ne zaman yapılacağı, Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. EGM’den ÖGG sınavına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:27:00 - 2020-12-13 10:28:27
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak? ÖGG sınavı ertelendi mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'de 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hakkında son dakika aaçıklama yaptı. Peki 2020 ÖGG sınavı ertelendi mi? ÖGG 2020 sınav tarihi ne zaman?

13 Aralık tarihinde ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavları hakkında son dakika açıklaması Emniyet Genel Müdrülüğü'nin resmi internet sayfasında duyuruldu. 

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son dakika yapılan açıklamada, "Başkanlığımızın 2020 yılı sınav takvimi doğrultusunda 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu doğrultuda; ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenilemeyen özel güvenlik görevlilerinin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Güvenlik görevlisi nasıl olunur?

Güvenlik görevlisi olma şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Silahlı güvenlik ya da silahsız güvenlik belgesine sahip olmak,

Silahlı güvenlik için 21 yaşından büyük olmak,

Öğrenim durumu olarak en az lise mezunu olmak,

Mesleğin gerektirdiklerini yapmakta herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

Erkek adaylar için askerliği yapılmış ya da tecil edilmiş olması,

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

Vardiyalı çalışmaya müsait olmak,

Türkiye İş Kurumu aracığıyla başvuru yapılıyorsa İŞKUR’ a kayıtlı olmak gerekmektedir.

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