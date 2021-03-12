Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 20 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından sınava giren adaylar sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını internette araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için, Özel Güvenlik Görevlisi kursuna gidip eğitim aldıktan sonra sertifika almanız gerekmektedir. Sertifikayı almak için de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Görevlisi Sınavına girmeniz gerekmektedir. Eğer 20 Şubat 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ö.G.G sınavına girdiyseniz sınav sonucunu https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.