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Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Kamu kurum kuruluşlarında veya özel sektörde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin, Özel Güvenlik Görevlisi eğitim kursuna giderek sertifika sahibi olmaları gerekiyor. Sertifika sahibi için de sınava girmeleri gerekiyor. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına giren adaylar, sınav sonucunu merak etmekte. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:25:00 -
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 20 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından sınava giren adaylar sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını internette araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak için, Özel Güvenlik Görevlisi kursuna gidip eğitim aldıktan sonra sertifika almanız gerekmektedir. Sertifikayı almak için de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Özel Güvenlik Görevlisi Sınavına girmeniz gerekmektedir. Eğer 20 Şubat 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ö.G.G sınavına girdiyseniz sınav sonucunu https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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