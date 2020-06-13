  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Gölette çocukların tehlikeli oyunu

Arnavutköy’de sıcak havalarla birlikte girilmesi tehlikeli ve yasak olan İmrahor Göletine giren çocukların tehlikeli oyunu bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:41:23 -
(Özel) Gölette çocukların tehlikeli oyunu

Arnavutköy’de sıcak havalarla birlikte girilmesi tehlikeli ve yasak olan İmrahor Göletine giren çocukların tehlikeli oyunu bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Arnavutköy İmrahor Mahallesinde bulunan girilmesi tehlikeli ve yasak olan gölete giren çocuklar gölette dakikalarca yüzdüğü görüldü. Çocukların gölette yasak tabelalarına aldırış etmeden yüzdüğü görüntüler o esnada orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasından kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı