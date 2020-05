Özel Gençler Mehter Takımı evden konser verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı üyesi gençler, Engelliler Haftası’da evlerinden konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptıkları çalışma nedeniyle Özel Gençler Mehter Takımı’na teşekkür etti.

Engelliler Haftası’nı her yıl şehrin farklı noktalarında konser vererek kutlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerinden konser verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalından yaklaşık 4 dakikalık video gösterimi ile ’Tarihi Çevir’ marşını seslendiren Özel Gençler Mehter Takımı, aynı zamanda topluma mesaj da vererek, “Biz Özel Gençler Mehter Takımıyız. Engelleri birlikte aşarız. Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz. En büyük engel sevgisiz olmaktır. Evde kal, mehtersiz kalma. Yapacaklarımız sınırlı ama ufkumuz geniş. 10-16 Mayıs Engelliler Haftamız evde ve mutlu olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özel gençlerin sosyal hayatın içinde olmasından son derece memnun olduklarını belirterek, evlerinden yapmış oldukları çalışma nedeniyle Özel Gençler Mehter Takımı’na teşekkür etti. Sevgi, barış ve hoşgörü şehri Konya’da engelli bireylerin toplumun her alanında başarıyla yer aldığını belirten Başkan Altay, “Ülkemiz, özellikle son 18 yıllık sürede her alanda büyük bir gelişim yaşarken engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda da önemli bir dönüşüme sahne oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de birçok projeyi engelli kardeşlerimiz için hayata geçirdik. Unutmamalıyız ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha çok var olmaları ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Biz her zaman olduğu gibi toplumun her alanında başarıyla yer alan engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle Engelliler Haftası’nı kutluyor, böyle özel gün ve haftalar vesilesiyle toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasını temenni ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı, down sendromlu, otizm tanılı, serebral palsi ve hafif zihinsel engelli 38 gençten oluşuyor.