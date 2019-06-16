0553 313 94 23

(Özel) Fındıkta külleme hastalığı, Batı Karadeniz’i de tehdit ediyor

Dünya fındık üretiminin yüzde 73’nü, ihracatının ise yüzde 75’sını elinde bulunduran Türkiye’de, son yıllarda görülen ‘külleme’ hastalığı, Doğu Karadeniz’den Batı Karadeniz’e doğru yayılıyor.

16 Haziran 2019 Pazar 11:49
(Özel) Fındıkta külleme hastalığı, Batı Karadeniz’i de tehdit ediyor

Dünya fındık üretiminin yüzde 73’nü, ihracatının ise yüzde 75’sını elinde bulunduran Türkiye’de, son yıllarda görülen ‘külleme’ hastalığı, Doğu Karadeniz’den Batı Karadeniz’e doğru yayılıyor.


Tarım Teknik Uzmanı Erol Yılmaz, Son 3 yıldır fındık bahçelerinde görülen ‘külleme’ hastalığı, üreticileri endişelendirdiğini ve rekolteyi etkilediğini söyledi. Zonguldak Alaplı İlçesindeTeknik Tarım üzerinde danışmanlık veren Erol Yılmaz,yaptığı açıklamada, bir mantar hastalığı olan küllemenin son günlerde Batı Karadeniz bölgesinde olduğu gibi Alaplı bölgesinde etkili olan mevsimsel dengesizlik nedeniyle hızla yayılma gösterdiğini belirtti.



Hastalık Batı Karadeniz’e doğru yayılıyor


İlk olarak Doğu Karadeniz’de görülen ‘külleme’ hastalığının Batı Karadeniz’e doğru yayıldığını, özellikle sahil kesimler başta olmak üzere Alaplı bölgesinde geçen sene olduğu gibi yıl fındıkta külleme yaşandığını ve bu durumun bahçelerin büyük kısmının hastalığın etkisi altında bulunduğuna işaret eden Yılmaz, “Son günlerde fındıkta külleme ile şikayetleri çok almaya başladık. Özellikle birkaç gündür etkili olan yağışlar hastalığın yayılma hızını artırdı. Şuanda bahçelerimizin büyük kısmı bu hastalığın etkisi altında” dedi.


Hastalığın yeni mahsul fındıkta dökülmelere yol açtığını, bunun da kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Yıldırım, "Karadeniz Bölgesinde Son 3 yıldır hastalık fındık için en tehlikeli konu haline geldi. Özellikle iki yıldır baş gösteren külleme hastalığı üzerinde çok daha büyük etkiye yol açan bir türüyle mücadele ediyoruz. Külleme hastalığı nedeniyle fındık ürününde kayıplar başlamış. Hızla da artıyor.iyi bir ot mücadelesi ve zamanında külleme ilaçlama yapmazlarsa fındık bahcelerimizin geleceğinden ümitli değilim.eğer bu böyle devam edecekse ürettiğimiz fındığın çoğu çürüğe çıkacaktır. Ve tüccar tarafından randıman tarafından düşük olarak alınacaktır. Bu da gelir kaybına yol açacaktır" diye konuştu.


Geçtiğimiz yıl külleme hastalığının fındık rekoltesinde ciddi kayıplara neden olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hastalığın bu yıl da rekoltede kayıplara yol açmasından endişe ediyoruz. Üreticilerimizden külleme hastalığını mutlaka ciddiye almalarını ve acil olarak bahçelerde zirai ilaçlama yapmalarını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Fındık rekoltesinin yüksek olmasını bekliyoruz


Bu yıl Alaplı bölgesinde ocaklardaki dallarda fındık, geçen yıla görefazla olduğunu ve fındık rekoltesinin yüksek olacağının beklendiğini dile getiren Erol Yılmaz, fındık üreticilerinin bahçeleriyle ilgilenmelerinin önemi üzerinde durarak, gerekli bakım işlemleri ile birlikte, külleme başta olmak üzere hastalıklarla mücadele etmenin üreticilerin yüzünü güldüreceğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda enflasyonuna büyük darbe vuracak kredide tam gaz
    1. Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda..
    2. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    3. İsrail'de LGBT yürüyüşü
    4. Hastanede en ’baba’ sürpriz
    5. Efeler Belediye Başkanı Atay,..
    6. Kimliğini kaybeden adayların yardımına..
    7. Vali Masatlı, heyelan bölgesinde..
    8. Siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat..
    9. Kimliğini unuttu son dakika sınava..
    10. Kepez’in YKS kurs kayıtları başladı
    11. 2 uçak havada çarpıştı! Ölüler var
    12. Artan gıda israfı can sıkıyor!..
    13. Yemen'in Taiz kentinde 4 yılda 2 bin..
    14. "Piyasadan aldıklarımız kekik de..
    15. Migren şikayetlerini azaltan 8 öneri
    16. Altın madalya için bin 700 rakımda..
    17. Aydınlatma direğine çarpan lüks araç..
    18. Rus turist sayısı 7 milyonu geçecek
    19. Diyarbakır’da 850 bin 850 kök kenevir..
    20. Babalar Günü’nden ekonomiye 250 milyon..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı