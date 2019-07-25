(Özel) Estetik yaptırırken burnunuzdan olmayın

Son yıllarda hızla yaygınlaşan burun estetik ameliyatı konusunda Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin, önemli uyarılarda bulundu. Mersin, burun ameliyatının uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini ve ameliyat sonrası hastaların burunlarını en ufak darbeden koruyup masaj ve buz tedavisi uygulamaları gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda hızla yaygınlaşan burun estetiği ameliyatları sebebiyle, dünya genelinde kadın ve erkekler, burunlarının görünümünden rahatsız olup, hastanelere başvuruyor. Ülkemizde de son yıllarda sıkça rastlanan estetik burun ameliyatı, insanların görünümlerini değiştirip kendini iyi hissetmelerini sağlıyor. Uzmanlar, buruna yapılan operasyonların alanında tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade ediyor. Ameliyat sonrasında ise buruna buz ve masaj tedavisi uygulanması gerektiği belirtiliyor.

“Alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı”

Denizli Tekden Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin, burun estetiği ameliyatı olmak isteyenlerin kendilerine en yakışan en doğal burnu yaptırmaları uyarısında bulundu. Burun ameliyatının önemli bir ameliyat olduğunu aktaran Mersin, burnun insan vücudunda en çok göz önünde olan organ olduğunu ve estetik ameliyatının bu alanda uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

“Darbe almaması gerekiyor”

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Mersin, “Burun ameliyatı olan hasta, burnuna en ufak bir şekilde bile olsa darbe almaması gerekiyor. Ameliyat sonrası çok özenli davranması gerekiyor. Ameliyatın ardından gözlerde şişlik olabiliyor bu nedenle uygun bir şekilde buz tedavisi yapmalı ve operasyondan sonra belirlenen sürede uygun masaj tekniklerini uygulanmalı” şeklinde konuştu.

Yıllardır burnunun görünüşünden rahatsız olduğunu belirten Keziban Köseoglu (42) ise, Tekden Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi. Burnunun hoşuna gitmediğini belirten Köseoğlu, "Rahatsız oluyordum. Ameliyat olma düşüncesi yıllardır aklımdaydı ve en sonunda karar vererek ameliyat oldum. Şu an gayet memnunum, hiçbir ağrı hissetmedim. Mutluyum, burnum güzel olmuş ve şişlikler inince daha da güzelleşecek” dedi.