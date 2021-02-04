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Yerel Özel ekip kurulmuştu! Ahırda yakalandı
Yerel

Özel ekip kurulmuştu! Ahırda yakalandı

Diyarbakır'da eşini öldüren, baldızı, yakını ve 3 çocuğunu da yaralayan kişi, kurulan özel ekip tarafından saklandığı ahırda yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:38:00 -
Özel ekip kurulmuştu! Ahırda yakalandı

Diyarbakır Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde eşi Mehmet Büyük'ten şiddet gören ve şikayette bulunan Süreyya Büyük, kızı Yağmur ile birlikte, kendi istekleri doğrultusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) teslim edildi. Süreyya Büyük, 21 Ocak'ta dilekçe vererek ŞÖNİM'den ayrıldı. Kızıyla birlikte babasının evine giden Süreyya Büyük, eve gelen eşi Mehmet Büyük ile evlerini Diyarbakır'a taşıması koşuluyla anlaşarak Hantepe Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

28 Ocak'ta taşınma amacıyla eşyaların araca yüklendiği sırada, Mehmet Büyük, av tüfeği ile eşi Süreyya Büyük'ü öldürdü. Eşinin kız kardeşi Fatma Sever ile yakını Ebubekir Büyük ve çocukları Azat, Ömer ile Enes Büyük'ü de yaralayarak, kaçtı. Süreyya Büyük, otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken, jandarma kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Özel ekip kuruldu

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinden oluşan özel ekip, yaptığı çalışma ile Büyük'ün saklandığı yeri tespit etti. Büyük, ilçeye bağlı kırsal Güzel Mahallesi'nde saklandığı evin ahırında yakalanarak gözaltına alındı. Büyük'ün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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