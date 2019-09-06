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Özel çocuklara yoga kursu

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Kafe’sinde özel çocuklara yönelik yoga eğitimleri başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:18
Özel çocuklara yoga kursu

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Kafe’sinde özel çocuklara yönelik yoga eğitimleri başladı. Özel çocuklar, kendileri için bir yaşam merkezi olan ve tamamen çam ağaçlarıyla kaplı kafede matları yere serip eğitmeni birebir takip ediyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte Nisan 2015’te hizmete açtığı ve yaklaşık 8 dönümlük alanı kapsayan Engelsiz Kafe, Temmuz ayında tamamlanan yenilenme çalışmalarını ardından özel bireylere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Engelli bireylerin gündelik yaşam içinde kalarak sosyalleşmelerini hedefleyen ve bu nedenle kapısını ‘yüreğinde engel tanımayan herkese’ açık tutan Engelsiz Kafe’de gerçekleşen yenileme çalışmalarında engelli bireylerin daha rahat hareket etmelerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Kuruluşundan bu yana her engel grubuna ve ailelerine yönelik aktiviteler, etkinlikler gerçekleştiren ve sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe’de özel çocuklara yönelik jimnastik programının ardından yoga eğitimleri de başladı.


Çarşamba günleri yaş gruplarına göre iki seans halinde düzenlenen yoga eğitimleri gönüllü öğretmen Burcu Ayyıldız tarafından veriliyor. Eğitimler için dakikalar öncesinden Engelsiz Kafe’ye gelen özel çocuklar, matlarını serip kursun başlamasını heyecan içinde beklerken yoga eğitimlerine özel çocuklarını aileleri de katılabiliyor.Eğitmen Ayyıldız, engelli bireylerin kurslarda son derece başarılı olduğunu belirtti. Ayyıldız, yoganın özel çocukların daha sağlıklı ve huzurlu hale getirebilmesinde en önemli bir yöntem olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:18
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