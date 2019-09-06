Özel çocuklar fidanları toprakla buluşturdu

Konya’da özel çocukların toprakla hemhal olmaları, onlara ağaç ve doğa sevgisinin aşılanabilmesi amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi ve aynı zamanda Engelli Hizmetler Kulübü üyesi olan gençler tarafından Konya’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Özel çocuklar ilk olarak palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi. Ardından çocukların yüzlerine palyaço makyajı yapıldı. Etkinlikte daha sonra çocukların el becerilerinin gelişmesi ve grup çalışmasına uyum sağlayabilmeleri amacıyla, atık malzemeler kullanılarak rüzgar gülü, origami ve kitap ayracı gibi el sanatları yapıldı. El sanatlarının yapılmasının ardından, özel çocuklara ağaç, toprak ve doğa sevgisinin aşılanabilmesi için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Engelli Hizmetler Kulübü Başkanı Sena Kaynak, “Selçuk üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencileri olarak kurmuş olduğumuz Engelli Hizmetler Kulübü ile özel çocukları sevindirmeye, onlarla vakit geçirmeye devam ediyoruz. Özel bir rehabilitasyon merkezinde destek eğitim alan özel çocukların toprak ile hemhal olmasını istedik ve birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Ağaç yaş iken eğilir dedik, küçük yaşta doğa sevgisi, ağaç sevgisini çocuklara yerleştirmek istedik. Fidan dilimlerinin yanı sıra, atık malzemeler ile kitap ayraçları yaptık ve o ayraçları kullanabilmek için çocuklara kitap okumalarını tavsiye ettik. El işleriyle de atık malzemeleri değerlendirmiş olduk. Rüzgar gülü ve değişik origamiler yaptık. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık, etkinlikte bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.