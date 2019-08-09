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(Özel) Ciğerlerimiz yanıyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre ağustos ayının ilk haftasında ülke genelinde 105 orman yangını çıktı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:40
(Özel) Ciğerlerimiz yanıyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre ağustos ayının ilk haftasında ülke genelinde 105 orman yangını çıktı.


Kavurucu sıcakların da etkisiyle Türkiye’nin dört bir yanından ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, ağustos ayının 1’i ile 8’i arasında ülke genelinde 105 ayrı orman yangını çıktı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerdeki yangınların kontrol altına alınması uzadı. Bu ay ilk yangın 1 Ağustos saat 10.20’de Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıktı. Bir hafta boyunca Trabzon’dan Osmaniye’ye, Adana’dan Amasya’ya, İzmir’den Bursa’ya onlarca şehirde 105 ayrı yangın vakası yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yüzlerce hektarlık ormanlık alanın yangınlarda zarar gördüğü belirtiliyor. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.


Öte yandan, 5 Ağustos günü Bursa’nın Orhaneli ilçesi Karıncalı köyündeki yangınla alakalı Bursa Valisi Yakup Canpolat, "60 hektar civarında alanda zarar olduğunu tahmin ediyoruz. Yangınla ilgili elimizde çeşitli bulgular var, kesinlik kazandığında onları da paylaşırız" demişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:40
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