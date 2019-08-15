0553 313 94 23

(Özel) Büyükada’daki faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga kamerada

Büyükada’da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
(Özel) Büyükada’daki faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga kamerada

Büyükada’da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kavgada sandalye ve şemsiyeler havada uçuşurken, faytona sürülen ve kavgadan tedirgin olan atlar güçlükle durduruldu.


Büyükada’da geçtiğimiz günlerde iddiaya göre faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga çıkmıştı. Kavgaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etmiş, kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı. Büyükada’nın adeta savaş alanına döndüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor. Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalyeleri fırlattı. Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oldu. Faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştirdi. Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre sürerken, polisin müdahalesi ile son buluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş tellerinde şeffaf plak fark oluşturuyor
    1. Diş tellerinde şeffaf plak fark..
    2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi..
    3. Tokat'ta tarla yangını! 15 hektar...
    4. Hediyeyle başladı, 60 yıldır saat..
    5. Hipokondriyazisi olanlar dikkat
    6. Adıyaman’da ki üst geçit komedisi sona..
    7. Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel..
    8. (ÖZEL) Maddi imkansızlıklar yüzünden..
    9. 15 metrelik kuyudan kurtarıldı
    10. Badmintoncular Bulgaristan’dan..
    11. İstanbul Havalimanı için kritik karar
    12. Erzincan’da okulların onarım işlerini..
    13. FenerbahçeTekdemir transferini..
    14. Yargıtay nafaka için emsal karar verdi
    15. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    16. Donmuş tereyağı kovasında 1 kilo 205..
    17. 'İstanbul’a teşekkür ediyorum'
    18. Bayram sonrası dolar piyasaya nasıl..
    19. Arsızlık, TV dizileriyle..
    20. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan beklenmedik hamle
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı
    Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret! 'Elektrik süpürgesi' dediği savaş uçağına 1,2 milyar dolar yatırdı