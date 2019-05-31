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(Özel) Bursaspor taraftarları mali kongrenin iptalini istiyor

Bursaspor taraftarları, arazi satışlarındaki usulsüzlük iddiasıyla 2 ay önce yapılan mali kongrenin iptali için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:39
(Özel) Bursaspor taraftarları mali kongrenin iptalini istiyor

Bursaspor taraftarları, arazi satışlarındaki usulsüzlük iddiasıyla 2 ay önce yapılan mali kongrenin iptali için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.


Yeşil-beyazlı taraftarlar 23 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptalini istiyor. Genel kurula sunulan mali tablonun gerçeği yansıtılmadığı ve genel kurulun kandırıldığını, arazi satışlarının usulsüz yapıldığı, gelir ve giderlerin eksik gösterildiği iddiasıyla o gün mali genel kurula katılmayan taraftarlar suç duyurusunda bulundu. Taraftarlar, mali genel kurulun iptal edilip, yeniden yapılmasını istiyor.


Grup adına konuşan Bursaspor Kongre Üyesi Ayhan Çağlayan, “En son yapılan mali kongrede bize göre arazi satışlarında usulsüzlük oldu. Mahkemeye suç duyurusunda bulunup, mali kongrenin iptalini ve yeniden tekrarlanmasını istiyoruz. Mali genel kurulda 23 Mart tarihinde oldu. Arazi satışlarında usulsüzlük oldu. Araziler değerinde düşük gösterildi. Bu konunun iptali için dilekçe veriyoruz. Bu takımı yöneticiler zarara uğrattılar. Bursaspor’u kötü duruma düşürdüler. Mali kongrenin tekrarlanmasını istiyoruz ve adalete güveniyoruz. Ali Ay, arazileri kendi üzerine geçirdi” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:39
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