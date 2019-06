(Özel) Bursaspor kongre üyelerine tribün liderinden tepki

Bursaspor’da çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan olağanüstü kongre sonrası tribün lideri isyan etti.

Bursaspor tribün lideri Enes Aydın, yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ertelenen olağanüstü kongre sonrası açıklamalarda bulundu. Enes Aydın, kongrenin yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ertelenmesini "içler acısı’’ olarak değerlendirerek, "Ali Ay’ın gitmesi için herkesin mücadele ediyo,r fakat neden kongre üyeleri ilk kongreye gelmediler? Futbolcuların satılmasını mı bekliyorlar? Başka şeylerin alınıp gidilmesini mi bekliyorlar? 512 kişi gelmiş, imza atmış, bu ayıp kimin aybı? Neden hala bu adamın elinden bu kulüp alınmıyor’’ dedi.

1,5 milyon TL’lik elektrik faturası

Diğer yandan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyum’u ve Bursaspor Kulübü tesislerinin elektriklerinin kesilmesinden de bahseden tribün lideri, "1,5 milyon TL borcu ödeyemeyen bir başkan tarih boyunca unutulmaz. Sokağa nasıl çıkar? Hiç mi utanmaz? Fabrikasının elektriği hiç kesilmiş mi? Fabrikasında işçilerinin parasının hiç ödenmediği olmuş mu? Evinin elektriği kesilmiş mi bu zamana kadar? Kongre kararı almış olsa bile 1,5 milyon TL borcu ödeyemiyorsa zaten o da onun en büyük ayıbıdır’’ sorularını sordu.

Şehrin dinamiklerin Bursaspor’u sahipsiz bırakırlarsa Bursaspor Kulübü’nün daha da kara günler göreceğini söyleyen Enes Aydın, taraftarın Bursaspor’u her şartta, her şehirde destekleyeceğini, bu kötü gidişatın bir an önce bitmesini ve takımın süper lige geri dönmesini umut ettiklerini dile getirdi.

“Mesut Mestan’ın arkasındayız”

Öte yandan 4 milyonluk Bursa şehrinden tek başkan adayının çıkmasını kınayan Enes Aydın, "4 milyonluk şehirde Bursaspor’a sahip çıkan sadece bir tane başkan adayı var. Onu da canı gönülden kutluyorum. Bursa şehri olarak, Bursaspor taraftarı olarak başkan adayı Mesut Mestan’ın arkasında durulmalıdır’’ dedi.