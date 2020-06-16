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Aktüel

(Özel) Bursa’da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

Bursa’da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:02:59 -
(Özel) Bursa’da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

Bursa’da geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.


Bursa’da etkili olan sağanak yağış sonrası şimşekler ardı ardına çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Bursa şimşeklerle aydınlanırken o anlar Amatör astronom Fatih Talı’nın objektiflerine yansıdı. Şiddetli yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.

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