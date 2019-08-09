(Özel) Bu özel fasulye yerinde 4, pazarda 15 lira

Türkiye’de sadece Pazaryeri’nde yetişen ’Boncuk Fasulyesi’nin kilosu, hasadının yeni başladığı ilk günlerde 6 buçuk liradan toptan satılırken, son günlerde 4 TL’ye düşmesi üreticiyi üzdü. Bu özel fasulyenin Bilecik pazarında 10-12 lira, büyük şehirlerde 15 liraya kadar çıktığını anlatan üreticiler, Pazaryeri’nde bir kooperatif, birlik veya hal kurulmasını istediler.

Çiftçiler fiyatların bu kadar aşağı düşmesinin toptancılara bağlarken, birlik kurularak bu sıkıntının aşılabileceğini tedbirler alınmazsa zararımız çok büyük olacaklarını dile getirdiler.

"Bizlere yardımcı olsunlar, gerekirse kooperatif kursunlar, gerekirse birlik kursunlar"

Boncuk fasulye üreticisi Deniz Çalışkan, daha önce 6 buçuk liradan sattıkları fasulyeyi şuan 4 TL’den verdiklerini anlatarak, "Öğle söylenildiği gibi 6 buçuk 7 liraya fasulyeler alınmıyor. Üreticinin hali perişan. Şuana da verdiğimizi alamıyoruz. İşçi maliyetleri çok yüksek. Mazot olmuş 6 buçuk lira. Şuan bizler bitmiş durumdayız, hiçbir söylenildiği gibi değil. Gerçekten biz bu işi çok büyük zahmetlerle yapıyoruz. Bütün yetkililere sesleniyorum. Başta Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olmak üzere. Bizlere yardımcı olsunlar, gerekirse kooperatif kursunlar, gerekirse birlik kursunlar" dedi.

"Toptancı mecburen vereceğimizi biliyor, biz de artık ekmişiz, toplayacağız bunu"

Diğer bir üretici Öznur Ünal ise; fasulye toptancılarından şikâyetçi olduklarını dile getirerek, "Fasulyenin ilk kırımında 6 buçuk lira verdiler, şimdi 4 liraya indi. Bizler mart ayından beri tarladayız. İşçi ücreti oldu 60-65 lira. Gübresi, ilacı, suyu hepsi masraf. Hadi biz kendi çabamızı bir kenara bırakalım. Bu fasulye o kadar emek, o kadar masraf isteyen bir iş ki. Şimdi toptancı bizden 4 liraya alıyor, yarın ne olacağı belli değil bekli 3 lira 2 liraya düşebilir. Toptancı biliyor, biz mecburen vereceğiz.Çünkü artık ekmişiz, toplayacağız bunu. Bizim bir halimiz olsa, oraya direk götürsek daha iyi kazanç elde ederiz. Ama en önemli istediğimiz şey kooperatif kurulması. Kooperatif kurmayı başarabilirsek, en azından yaptığımız masrafı çıkarırız, bize getirisi iyi olan bir ürün olarak karşımıza çıkar" dedi.