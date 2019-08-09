0553 313 94 23

(Özel) Bu özel fasulye yerinde 4, pazarda 15 lira

Türkiye’de sadece Pazaryeri’nde yetişen ’Boncuk Fasulyesi’nin kilosu, hasadının yeni başladığı ilk günlerde 6 buçuk liradan toptan satılırken, son günlerde 4 TL’ye düşmesi üreticiyi üzdü.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:28
(Özel) Bu özel fasulye yerinde 4, pazarda 15 lira

Türkiye’de sadece Pazaryeri’nde yetişen ’Boncuk Fasulyesi’nin kilosu, hasadının yeni başladığı ilk günlerde 6 buçuk liradan toptan satılırken, son günlerde 4 TL’ye düşmesi üreticiyi üzdü. Bu özel fasulyenin Bilecik pazarında 10-12 lira, büyük şehirlerde 15 liraya kadar çıktığını anlatan üreticiler, Pazaryeri’nde bir kooperatif, birlik veya hal kurulmasını istediler.


Çiftçiler fiyatların bu kadar aşağı düşmesinin toptancılara bağlarken, birlik kurularak bu sıkıntının aşılabileceğini tedbirler alınmazsa zararımız çok büyük olacaklarını dile getirdiler.



"Bizlere yardımcı olsunlar, gerekirse kooperatif kursunlar, gerekirse birlik kursunlar"


Boncuk fasulye üreticisi Deniz Çalışkan, daha önce 6 buçuk liradan sattıkları fasulyeyi şuan 4 TL’den verdiklerini anlatarak, "Öğle söylenildiği gibi 6 buçuk 7 liraya fasulyeler alınmıyor. Üreticinin hali perişan. Şuana da verdiğimizi alamıyoruz. İşçi maliyetleri çok yüksek. Mazot olmuş 6 buçuk lira. Şuan bizler bitmiş durumdayız, hiçbir söylenildiği gibi değil. Gerçekten biz bu işi çok büyük zahmetlerle yapıyoruz. Bütün yetkililere sesleniyorum. Başta Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olmak üzere. Bizlere yardımcı olsunlar, gerekirse kooperatif kursunlar, gerekirse birlik kursunlar" dedi.



"Toptancı mecburen vereceğimizi biliyor, biz de artık ekmişiz, toplayacağız bunu"


Diğer bir üretici Öznur Ünal ise; fasulye toptancılarından şikâyetçi olduklarını dile getirerek, "Fasulyenin ilk kırımında 6 buçuk lira verdiler, şimdi 4 liraya indi. Bizler mart ayından beri tarladayız. İşçi ücreti oldu 60-65 lira. Gübresi, ilacı, suyu hepsi masraf. Hadi biz kendi çabamızı bir kenara bırakalım. Bu fasulye o kadar emek, o kadar masraf isteyen bir iş ki. Şimdi toptancı bizden 4 liraya alıyor, yarın ne olacağı belli değil bekli 3 lira 2 liraya düşebilir. Toptancı biliyor, biz mecburen vereceğiz.Çünkü artık ekmişiz, toplayacağız bunu. Bizim bir halimiz olsa, oraya direk götürsek daha iyi kazanç elde ederiz. Ama en önemli istediğimiz şey kooperatif kurulması. Kooperatif kurmayı başarabilirsek, en azından yaptığımız masrafı çıkarırız, bize getirisi iyi olan bir ürün olarak karşımıza çıkar" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adapazarı’nda ilk Bebek Bakım Odası açıldı
    1. Adapazarı’nda ilk Bebek Bakım Odası..
    2. Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan..
    3. Başkan Kibar ve temizlik işçileri aynı..
    4. Kamboçya'da mağarada mahsur kalan adam..
    5. Venedik’ten cruise gemilerine yasak
    6. Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi
    7. Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını..
    8. ’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi..
    9. Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler..
    10. Stres kaşları döküyor
    11. TRT Çocuk, bayramda da çocukları..
    12. Cadde ve kaldırımlar geleneksel dokuya..
    13. Katlı otopark Kurban Bayramı’nda..
    14. Kazdağları için sahilde tango yaptılar
    15. Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut..
    16. THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın..
    17. Sokak hayvanları bayramda da yalnız..
    18. Bakan Albayrak'tan kritik döviz..
    19. ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası..
    20. Bilecik’te Kurban Bayramı gıda..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!