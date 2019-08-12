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(Özel) Bu keçilerin sütü bir başka

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 20 yıldır keçi yetiştiriciliği yapan Mehmet Acar, hayvanlardan sağdığı sütün litresini 7 TL’ye satıyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:13
(Özel) Bu keçilerin sütü bir başka

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 20 yıldır keçi yetiştiriciliği yapan Mehmet Acar, hayvanlardan sağdığı sütün litresini 7 TL’ye satıyor. Keçilerin baharın gelmesiyle birlikte yaylalara çıktığını ve tamamen doğal olarak beslendiğini ifade eden Acar, hayvanlar ardıç ve çam pürçeği gibi şeylerden yediği için sütün çok kaliteli olduğunu söyledi.


Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Acar, 20 yıldır keçi yetiştiriciliği yapıyor. Keçilerini ormanlık alanda doğal olarak besleyen Acar, keçi sütü satarak hayatlarını sürdürüyor. Baharın başlamasıyla birlikte keçiler, ilçedeki yüksek kesimlere çıkartılıp, buralarda bakılıyor. 7 ay gibi ormanlık alanda kalan keçiler, kışın başlamasıyla birlikte yeniden köye getiriliyor. 50 tane keçisi olduğunu ifade eden Acar, hayvanlara bu zamanda yaylalarda baktıklarını söyledi.


Günlük ortalama 30 litre süt sağdıklarını anlatan Acar, “Keçi sütünü 7 liradan satıyoruz. Ardıç, çam pürçeği gibi şeylerden keçiler yiyor. Onun için keçi sütü çok kaliteli ve ilaç. Dağlarda bunlardan sürekli var. Ormanlarda geziyoruz. Hayvanların sütü doğal beslendiği için çok kaliteli. Bizden keçi sütü alanlar, yoğurt ve peynir yapıyorlar” dedi.


Kışın keçileri köye getirdiklerini söyleyen Acar, “Kışın köyün başında ormanlık var. Oralara götürüyoruz. Bu aylardaki süt çok kaliteli. Kanser hastaları da bizden gelip keçi sütü alıyorlar. Kansere iyi geldiği söyleniyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:13
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