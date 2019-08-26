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(Özel) Bir metrekaresi imara açılmadı... 47 bin fidan boy vermeye başladı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında orman yangınında zarar gören 36 hektarlık alan 47 bin 800 fidanla ağaçlandırıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:27
(Özel) Bir metrekaresi imara açılmadı... 47 bin fidan boy vermeye başladı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında orman yangınında zarar gören 36 hektarlık alan 47 bin 800 fidanla ağaçlandırıldı. Yoldan geçenlerin göremediği 10 santimetrelik fidanların her geçen boyları yükselmeye devam ediyor.


Mudanya’nınÇağrışan ve Göynüklü bölgelerinde 2018 Ağustos ayında çıkan orman yangınında 36 hektarlık alan küle dönmüş ve 8 bin 700 ağaç yanmıştı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından bölgedeki yanık ağaçları temizledi. Yeniden orman kurulması amacı ile hazırlanan ağaçlandırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin iştirakiyle 15 farklı ağaç çeşidi olmak üzere 47 bin 800 fidan dikildi. Üzerinden kısa süre geçmiş olmasına rağmen, boy vermeye başlayan fidanları AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ve Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın yerinde inceledi.


Bir karışı geçmeyen fidan boylarının yoldan geçenler tarafından fark edilmemesinin normal olduğunu belirten Esgin, “Yangın sonrası hızlı bir şekilde başlatılan iyileştirme süreci sonucu yanan 8 bin 700 ağacın yerine 47 bin 800 fidan dikildi. Bu fidanların arasından tıbbî aromatik bitkiler de var. Bölge halkına da bir getiri kaynağı olması hedeflendi. Fidanlarımızın yüzde 100’ü tutmuş görünüyor. Yoldan geçenler tarafından fark edilmemesinin sebebi henüz küçük olmasıdır. Ancak sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü söyleyebiliriz.Gönül arzu ediyor ki bu yangınlar çıkmasın. Halkımız biraz dikkatli olmasıdır. Çünkü bir küçük sigara izmariti dediğiniz kıvılcım bile ormanların büyük kısmını yok etmeye yetiyor” dedi.


Fidanların boylarının ilk dikildiğinde 10 santimetre olduğu için yoldan görülmediğine dikkat çeken Akın, “Fidanlarımız kısa süre sonra boy vermeye devam edecek. 36 hektarlık alanın 1 metrekaresinde bile işgal yoktur. Ot bakım çalışmalarını aralıklarla yapıyoruz. Her bir fidanımızın daha iyi ortamda çalışmasını sağlıyoruz. Yanık saha özel mülkiyetlerle iç içe olduğunu için doğal olarak vatandaşlar tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Yanan ve devlet arazisinde bulunan alanlarımızı ağaçlandırdık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:27
  1. doğa

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