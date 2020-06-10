  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

(Özel) Belediye başkanından anlamlı kampanya

Dağları delerek sokak köpeklerine yuva yapan Niğde’nin Çiftlik İlçesi Belediye Başkanı Serkan Güzel, yeni bir kampanyaya başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:50:04 -
(Özel) Belediye başkanından anlamlı kampanya

Dağları delerek sokak köpeklerine yuva yapan Niğde’nin Çiftlik İlçesi Belediye Başkanı Serkan Güzel, yeni bir kampanyaya başlattı. Köpek köyünde 350’ye yakın sokak köpeğinin her gün beslenmesini sağlayan Çiftlik Belediyesi anlamlı bir kampanyaya imza attı.


Başkan Güzel, sokak hayvanları diye bir şey olmadığını, barınaklarda olan hayvanları herkes sahiplenirse sokakta hayvan kalmayacağını söyledi. Herkesin bulunduğu bölgedeki hayvan barınaklarından hayvan sahiplenmesini isteyen Güzel açıklamasında, "‘Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. ’Yaratılanı sevelim, yaradan dan ötürü’. Şahsi fikrim sokak hayvanı diye bir şey yoktur. Tüm Türkiye’de ki vatandaşlarımız barınaklarda bulunan hayvanları sahiplenip evlerinde, bahçelerinde beslese ortada sokak hayvanı diye bir şey kalmaz. Gelin hayvanlarımızı sahiplenelim. Bu hayvanlar bizimle birlikte yaşasınlar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı