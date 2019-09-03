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(Özel) Belden aşağısı felç olan Ahmet’in hedefi Avrupa şampiyonluğu

Tatile gittiği sırada suya balıklama atlama sonucu boynunu kıran ve belden aşağısı felç kalan Ahmet Serdar Demir, Türkiye’de yüzme alanında rakiplerini geride bırakarak birçok derece elde etti.

03 Eylül 2019 Salı 09:21
(Özel) Belden aşağısı felç olan Ahmet’in hedefi Avrupa şampiyonluğu

Tatile gittiği sırada suya balıklama atlama sonucu boynunu kıran ve belden aşağısı felç kalan Ahmet Serdar Demir, Türkiye’de yüzme alanında rakiplerini geride bırakarak birçok derece elde etti. Demir, şimdilerde Türkiye’ye olimpiyatlarda Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşatmaya hazırlanıyor.


Beylikdüzü’nde yaşayan 25 yaşındaki Ahmet Serdar Demir, 2011 yılında Balikesir’e ailesi ile birlikte tatile gitti. Tatilde suya balıklama atlayan Demir’in boynu kırılırken, omurilik zedelenmesi sonucu belden aşağısı felç kaldı. 7 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından birçok tedavi yöntemi arayan ve bulamayan Demir, Bahçelievler Belediyesine bağlı yüzme havuzuna kayıt oldu. Bir süre sonra tedavi amacı ile başladığı yüzme sporunda profesyonelleşen Demir, antrenörünün de destek vermesi ile Türkiye’de yapılan yüzme yarışmalarına katıldı. Yarışmalarda birçok rakibini geride bırakan Demir, Türkiye’de 2 Türkiye 2.’liği, 2 Türkiye 3.’lüğü madalyası aldı. Demir’in şimdilerde hedefi ise Türkiye’yi olimpiyatlarda Avrupa şampiyonu yapmak.



“Şifayı nereden bulacağımızı bilemedik”


Hedefinin sadece Türkiye şampiyonluğu değil Avrupa şampiyonluğu olduğunu, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istediğini söyleyen Ahmet Serdar Demir, “2011 yılında gittiğim tatilde sığ suya balıklama atlama sonucunda boynumu kırdım. Boynumu kırdıktan sonra omurilik zedelenmesi yaşadım ve boynumdan aşağısı komple felç kaldı. Hareket eden hiçbir yerim yoktu. 7 ay yoğun bakımda tedavi süreci geçirdim daha sonrasında fizik tedaviye başladım. Fizik tedavide hareket kabiliyetimi geliştirmek için çok farklı hareketler denedik ve şifayı nereden bulacağımızı bilemedik. Daha sonra yüzme sporuna başladım, düzenlenen yarışmalara katılıp derece yaptım. 1 senedir yüzüyorum. Şu an 2 Türkiye 2.’liğim, 2 Türkiye 3.’lüğüm var.Bundan sonraki hedeflerimiz Avrupa şampiyonluğu olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek. Bize bu imkanları sağlayan Bahçelievler Belediyesine buradan teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



“Spor bu çocukların hayatları için bir araçtır bir hedef değil”


Sporun bedensel engelliler için önemine değinen yüzme antrenörü Duran Arslan, “Spor bu çocukların hayatları için bir araçtır, bir hedef değil. Bu çocukları biz, Türkiye şampiyonu, dünya olimpiyat şampiyonu olsunlar diye yetiştirmiyoruz. Sporla beraber çocukların hem fiziksel eksiklikleri tamamlansın, hem mental anlamda çocuklar daha iyi duruma gelsinler, sosyal hayatın içerisine girsinler, yarışmalarla ilgilensinler, ülke ülke gezsinler amaçlıyoruz. İnsanları tanısınlar. Bu şekilde çocuklar sosyal hayata katılsınlar. Serdar ve Serdar gibi çocukları bizim kazanmamız lazım. Üniversitelerin bu konuda destek vermesi gerekir. Bahçelievler Belediyesi sağ olsun tesislerini bize açıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:21
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