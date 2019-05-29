(Özel) Bayramda Ayvalık’ta dalış rekoru kırılacak

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gelecek tatilciler, su altı güzelliklerini görmek için dalış okullarında yoğunluğa neden olacak.

İlçede bulunan dalış merkezleri, su altı dünyasını görmek isteyen vatandaşlara keşif dalışları yaptıracak. 9 günlük tatil süresince bölgede bulunan dalış okulların aralıksız hizmet verecek

İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelip dalış yapmak isteyen tatilciler, kapasiteleri sınırlı dalış merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Dalış turlarına katılmak isteyen yüzlerce tatilci, Ayvalık’ın su altı güzellikleri, çeşitliliği, mercanlar ve resifler bakımından son derece geniş olan zenginliklerini görebilme fırsatı bulacak.

Dalış okulu sahibi eğitmen Kubilay Kılıç, bayram tatili yoğunluğunun etkisinin dalış turlarına da yansıdığını söyledi.

Bölgede dalış sezonunun açıldığını ifade eden Dalış Okulu Eğitmeni ve Sahibi Kubilay Kılıç, “Hafta sonu itibariyle yoğun bir dokuz gün için hazırlıklarımız aralıksız sürüyor. Ayvalık dalış turizmine bu bayramda da hizmet edecek. Okullarımız 9 günlük bayram boyunca ilçenin 60’a yakın dalış noktasında her seviyeden dalış meraklısına hizmet edecek” dedi.