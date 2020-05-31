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Aktüel

(Özel) Balon satmak için sokağa çıkan 71 yaşındaki seyyar satıcı siftah yapamadan evine döndü

65 yaş ve üzeri vatandaşların izinli olduğu günde yaşlılara balon satmak için Taksim Meydanı’na çıkan 71 yaşındaki seyyar satıcı, “Ekmek parası için çıktım ama siftah yapamadım” diyerek evinin yolunu tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 19:42:19 -
(Özel) Balon satmak için sokağa çıkan 71 yaşındaki seyyar satıcı siftah yapamadan evine döndü

65 yaş ve üzeri vatandaşların izinli olduğu günde yaşlılara balon satmak için Taksim Meydanı’na çıkan 71 yaşındaki seyyar satıcı, “Ekmek parası için çıktım ama siftah yapamadım” diyerek evinin yolunu tuttu.


Yeni tip Korona virüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlara yayınlanan son genelgeyle hafta sonu bir gün belirli saatlerde izini verilmeye başlandı. Bugün de saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına izin verildi. Seyyar satıcı olduğu öğrenilen 71 yaşındaki bir vatandaş da hem izin hakkını kullanmak hem de sokağa çıkan kendisi gibi 65 yaş üzeri yaşlılara balon satmak için Taksim Meydanı’na geldi.



“Ekmek parası için çıktım ama”


İzinli gününde ekmek parası kazanmak için sokağa çıktığını söyleyen seyyar satıcı, “Bugün dışarı çıkma sırası bende. Hem ziyaret etmek hem de ekmek paramızı kazanmak için yaşlılara hizmet yapmaya geldim, ekmek parası işte” dedi. 71 yaşındaki seyyar satıcı bir süre sonra tekrar mikrofon uzatıldığında ise, “Henüz siftah yapamadım, hiç siftahım yok. Şimdi de dönüyorum” dedi.


Kendisi gibi 65 yaş üzeri olan vatandaşlara balon satarak ekmek parasını kazanmak için sokağa çıkan 71 yaşındaki seyyar satıcı elindeki balonlarla siftah yapamadan evinin yolunu tuttu.

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