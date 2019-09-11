0553 313 94 23

(Özel) Balıkesirspor başkanından 1 numaralı üyeye ziyaret

Balıkesirspor kulübü başkanı Kadir Dağlı, Balıkesirspor’un kurucu 1 numaralı üyesi Kaptan Cemal Tuncaoğlu’nuziyaret ederek vefa örneği gösterdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:14
(Özel) Balıkesirspor başkanından 1 numaralı üyeye ziyaret

Balıkesirspor kulübü başkanı Kadir Dağlı, Balıkesirspor’un kurucu 1 numaralı üyesi Kaptan Cemal Tuncaoğlu’nuziyaret ederek vefa örneği gösterdi.


1966 yılında kurulan Balıkesirspor’u 2 milli lige aldırmak için büyük çabası geçen ve kulübün 1 numaralı üyesi olan Kaptan Cemal’i Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Şayakçı ziyaret etti. Kaptan Cemal’i, Balıkesirspor taraftarlarının uğrak yeri olan Yaşar’ın Çayevi’nde ziyaret eden Başkan Dağlı, Tuncaoğlu’nun elini öperek, Balıkesirspor atkısı hediye etti. Duygulu anların yaşandığı buluşmada Cemal Tuncaoğlu zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kaptan Cemal, Başkan Dağlı’ya kulübü kurarken federasyon ve bürokraside yaşadıklarını anlattı. Kaptan, hasta olmasa Balıkesirspor için çalışmak istediğini, ama sağlığının buna müsaade etmediğini söyledi.


Başkan Dağlı da cuma akşamı oynanacak Ümraniyespor maçını kazanarak galibiyeti Kaptan Cemal’e hediye etmek istediklerini söyleyerek, "Yaş olarak bir kez ağabeyimizin büyük olması bize onur veriyor, şehrin havasını biliyor. Tabi Balıkesirsporlu olması da ayrı bir zevk. Balıkesirsporlu olmasından ziyade kurucu üyenin tek hayatta kalan şu anda bizlere de yol gösterecek olan tek kurul üyesi. Çünkü öğrendiğimiz ve bildiğimiz kadarıyla da Balıkesirspor 1966’da ilk başkanlığa ve kurucu üyeliğe gidip de meziyetleri olan bir abimiz. O tarihte buradan Ankara’ya gidip federasyondan bu onayları almak tabii ki zor. Biz aslında bir yönden kolay başkanlık yapıyoruz. Bunların yaptığı dönemler daha zordu. Yani kurucu olmak her zaman farklıdır. Allah uzun ömürler versin diyoruz. Tabi ufak bir rahatsızlığı vardı zamanında ağabeyimizin, Allah acil şifalar versin diyoruz. Biz onların bıraktığı kulübümüzü daha ilerilere taşımak için, biz de iyi bir yerlere bırakmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Onları mutlu edebiliyorsak bizim için iyi. Hem yaşlısıyla hem genciyle Balıkesirspor’u bir yerlere taşıyacağız. Yaşlısından gencine, şu anki en genç başkandan en yaşlı kulüp üyemize kadar beraber olmak da ayrı bir mutluluk. Şimdi tabi bu hafta Ümraniyespor maçımız var. Tabii ki misafir olarak biz abimizi Balıksirspor-Ümraniyespor maçını izlemeye davet etmek istiyoruz. Rahatsızlığından dolayı maçta izlemesi kendi sağlığı için problem olabilir. Balıkesirspor’umuz Ümraniyespor’a karşı galip gelerek ona güzel bir skor ve galibiyet hediye edelim" şeklinde konuştu.


Kaptan Cemal Tuncaoğlu da, Başkan Dağlı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fedakârca bu görevi üstlenmenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Bundan dolayı önce sağlık diliyorum, sonra başarılar diliyorum. Balıkesirspor’umuza da sonsuz başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Dağlı’nın Kaptan Cemal’i ziyareti sırasında taraftarlar Dede Yaşar, Erdinç Karakullukçu, Yaşar Çaycı ve Yönetim kurulu üyesi Alper Şayakçı hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da nişan dönüşü trafik kazası: 5 yaralı
    1. Aksaray'da nişan dönüşü trafik kazası:..
    2. Hisarcıklıoğlu: Türkiye-ABD Serbest..
    3. Adana merkezli 3 ildeki uyuşturucu..
    4. Memur-Sen: Acılı anneleri desteklemek..
    5. Çankaya’da İklim Çevre ve Çocuk Şenliği
    6. Van’ın yerli üzümlerinde hasat zamanı
    7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    8. Uğur Tütüneker: "Hedefimiz Süper Lig"
    9. Kaymakam Türköz’ün babası toprağa..
    10. 5 yaşındaki Nazende 11. kattan düşerek..
    11. Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı düşüyor
    12. Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok..
    13. Sokak röportajlarını yapan Yüksekovalı..
    14. Uzungöllü turizmciler sezondan memnun
    15. Cevizin anavatanında festival..
    16. Kayseri’de silahlı kavga: 2 yaralı
    17. Kırşehir, Ahilik Kutlamalarına..
    18. 12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır..
    19. Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi
    20. Uzmanlar uyarıyor: “Karın ağrınızın..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!