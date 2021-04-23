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Yaşam Özel araçla seyahat yasak mı?
Yaşam

Özel araçla seyahat yasak mı?

Vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanırken bu durum kısıtlamaları da beraberinde getirmiş ve yayımlanan genelgede kısıtlama saatleri içerisinde şehirler arası seyahat yasağı olduğu ifade edilmişti. Peki, özel araçlar seyahat etmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 23:22:00 -
Özel araçla seyahat yasak mı?

Hafta sonu özel araçla seyahat kısıtlaması son gelişmeler ile takip ediliyor. Şehirlerarası seyahat etmesi gereken kişiler özel araçla seyahat yasağı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Özel araçla seyahat yasak mı?

Özel araçla seyahat yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma tedbirleri genelgesinde şehirler arası seyahatle ilgili "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyedini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak." denildi.

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