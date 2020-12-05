Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün ve saatlerde ise zorunlu haller kapsamında olan kişiler seyahat izin belgesiyle şehir dışına çıkabiliyor. Zorunlu halleri taşımayanlarsa yalnızca toplu ulaşım araçlarıyla şehir değiştirebiliyor. Peki, özel araçla şehir dışına çıkmak için nereden izin alınır?

Özel araçla seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Sokağa çıkma yasaklarının bulunduğu gün ve saatlerde şehirler arası ulaşıma zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Zorunlu haller dışında seyahat etmek isteyenler ise yalnızca toplu ulaşım araçları kullanmak zorunda.

Kimler seyahat izin belgesi alabilir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen seyahat izin belgesi alabilir.

Seyahat izin belgesi nasıl nereden alınır?

Zorunlu halleri kapsamında bulunmayan kişiler toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilir. Ayrıca vatandaşlar kendi araçlarıyla zorunlu haller dışında seyahat etmek istiyorsa seyahat izin belgesi başvurusunda bulunmalı.

Seyahat izin belgesi için valilik/kaymakamlıklara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 199 nolu numarayı arayarak da başvuru işlemi yapabilirsiniz.

Dileyen vatandaşlar e devlet üzerinden de başvuru yapabilir.

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