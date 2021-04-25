Özel araçla şehirlerarası seyahat yasak mı?
Koronavirüs salgını kapsamında vaka sayılarının hızlı artışı üzerine Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni yasak ve tedbirler alındı. Ramazan’ın ilk gününde yapılan Kabine toplantısının ardından kısmi kapanma uygulanacağı açıklandı. Bu uygulama kapsamında şehirlerarası seyahat yasağına ilişkin birçok soru gündeme getirildi. Bunlardan bir tanesi de özel araçla şehirlerarası seyahatin yasak olup olmadığıydı. Peki, Özel araçla şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı saat kaçta?
Şehirler arası seyahat yasağı hafta içi 19.00-05.00 saatleri ve hafta sonu Cumartesi ile Pazar günleri uygulanıyor.
Yasağın olduğu saatler içerisinde yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden izin belgesi alarak toplu ulaşım araçları ile seyahat edebilecek. Peki, özel araçla şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat yasağı saat kaçta?
Özel araçla şehirlerarası seyahat yasak mı?
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller dışında, vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatleri yasak olacak. Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında mümkün olacak.