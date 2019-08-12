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(Özel) Akdamar ayine hazırlanıyor

İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), bu yıl 7’ncisi yapılacak olan ayine hazırlanıyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:14
(Özel) Akdamar ayine hazırlanıyor

İnanç turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), bu yıl 7’ncisi yapılacak olan ayine hazırlanıyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2010 yılından bu yana Akdamar Kilisesi’nde gerçekleştirilen ayin için hazırlıklara başlandığı belirtildi. 8 Eylül’de düzenlenecek olan ayine Türkiye ve çeşitli ülkelerden yoğun bir katılım beklenirken kentteki oteller şimdiden doldu. Akdamar Adası ve Kilisesi’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Akdamar Kilisesi’nin Van’ın tanıtımı noktasında en önemli destinasyon merkezi olduğunu ifade ederek, “Kültür Turizm Bakanlığımızın protokolü doğrultusunda, her yıl eylül ayının ikinci pazarı, Akdamar Adası’nda Ermeni ayini yapılmaktadır. Bu yıl yapılacak olan Ermeni ayiniyle ilgili hazırlıklarımıza başladık. Karşılıklı görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız Van’a gelecek misafirlerin en güzel şekilde ağırlanması ve Van’dan memnun ayrılmalarını sağlamaktır” dedi.


Ermeni ayinine katılım noktasında geçen yıla oranla artış beklediklerini belirten Aktuğ, “Şu an tüm otellerimiz tam kapasite ile çalışıyor. Eylül ayının sonuna kadar da otellerimizde rezervasyon anlamında her türlü hazırlık yapılmış, tüm otellerimiz eylül ayı sonuna kadar tam kapasite itibariyle çalışacak” ifadelerini kullandı.


Akdamar ayininin Van’ın tanıtımı açısından da çok önemli rolü olduğunun altını çizen Aktuğ, “Ayin günü yerel ve ulusal bütün kanallar, ayinle ilgili haber yaptıklarında bu Van’ın ulusala en güzel şekilde yansımasını da sağlıyor. Van’ın tanıtımına da çok büyük katkı sağlamış oluyor” diye konuştu.


Ocak ayından ağustos ayına kadar Akdamar Adası’nı 125 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini de sözlerine ekleyen Aktuğ, bu sayının geçmiş yıllara oranla arttığını söyledi.



"Ermeni ayini batıdaki ön yargıları kıracak"


Almanya’nın Berlin şehrinden gelen Çiğdem Bağcı isimli vatandaş ise Akdamar Adası’nda yapılan Ermeni ayininin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Akdamar Adası’nda ayin yapılmasının güzel olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir ırkçılığın olmadığını herkesin kendi dinini istediği gibi yaşayabildiğini görüyorum. Gelmeliler, yapmalılar. Biz eğer o değerlere sahip çıkıyorsak, bunlar bizim kültürümüz. Dünya üzerindeki insanlara sahip çıkabiliyorsak, bunlara da sahip çıkmalıyız. Batı buna güzel yaklaşacak. Ön yargılar kırılacaktır” ifadelerini kullandı.



"Oteller eylül sonuna kadar doldu"


Kentin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Akdamar Kilisesi’nde 7’nci Ermeni ayinin düzenlenecek olmasının turizm sektörünü şimdiden canlandırdığını belirten Elite World Van Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Salih Çiftçi ise “Eylül ayında gerçekleşecek olan 7’nci Ermeni ayini, kentte otellerin dolmasına neden oldu. Van’a şu anda hem İranlı misafirlerin, hem Iraklı misafirlerin, hem iç pazar kültür turlarının yanı sıra Ermeni misafirlerin yoğun bir talebi var. Bu yoğunluk 25 Eylül’e kadar devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:14
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