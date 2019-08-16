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(ÖZEL) Afganistan’da kadınların çalıştığı ilk restoran

Terörle mücadelenin devam ettiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de kadın çalışanları olan ilk restoran müşterilerin beğenisini topladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:13
(ÖZEL) Afganistan’da kadınların çalıştığı ilk restoran

Terörle mücadelenin devam ettiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de kadın çalışanları olan ilk restoran müşterilerin beğenisini topladı.


Uzun yıllardır Taliban’la yürütülen mücadelenin devam ettiği Afganistan’da operasyonlar devam ederken başkent Kabil’de halk günlük hayatını devam ettiriyor. Siren, patlama, ambulans seslerinin neredeyse her gün duyulduğu Kabil’de insanlar, çatışmaların izlerine ve her an bir patlama olabileceği endişesine rağmen huzur ortamı oluşturmaya çalışıyor.


Dünya gündeminde Taliban’ın gerçekleştirdiği saldırılar ve hükümetin yürüttüğü operasyonlar ile yer edinen Kabil’de Süheyla Ziyayi adlı kadın işletmeci kente yeni bir soluk getirdi. Ziyayi, ilk defa kadın garson ve aşçıların çalıştığı bir restoran açtı. Yaklaşık 2 aydır hizmet veren restoran kentin havasını değiştirmeye niyetli. Kentin Şehri Nov bölgesinde bulunan restoranda çalışan 24 kişiden 16’sı kadın. Farklı yemekler sunan restoran günde 200 müşteriyi ağırlıyor.


Müşterileri çok memnun olduğunu ifade edem Süheyla Ziyayi, “Bizim restoranımız Kabil’de diğer restoranlara göre farklı. Farkımız şu ki, restoranda çalışanların 100’de 70’i kadınlardan oluşuyor. Müşterilerimizin çoğu aile ve restorandan çok memnunlar” dedi.


Hedayatullah Miya Hil ise "Aslında ailemiz için dışarıda yemek yerken uygun ve rahat yer arıyordu ki bu restoranı ailemiz için çok uygun buldum. Şimdi burada yemek yedik, çay içtik ve eğlendik. Çalışanlara teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.


İran’da yaşayan Sahar Ahmadi adlı bir başka müşteri de “30 yıldan sonra memleketimi ilk defa gördüm ve asla memleketimi böyle gelişmiş halini görmemiştim. Bu restoranı görünce memleketimin ne kadar ilerlediğini anladım. İran’da yaşayan arkadaşlarıma fotoğraflarını gönderdim. Buranın Afganistan olduğuna ve terörle mücadelenin yaşandığı bir ülkenin böyle bir güzelliği olduğunu asla inanmıyorlar. Burası o kadar güzel ki İran’a dönesim gelmiyor” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:13
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