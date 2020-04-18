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Aktüel

(Özel) Açık olan kafe basıldı, polisi görünce yüzlerini gazeteyle kapattılar

Esenyurt’ta korona Virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasağa rağmen açık olan ruhsatsız kafeye baksın düzenledi.

2020-04-18 08:55:36 -
(Özel) Açık olan kafe basıldı, polisi görünce yüzlerini gazeteyle kapattılar

Esenyurt’ta korona Virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasağa rağmen açık olan ruhsatsız kafeye baksın düzenledi. Polisi gören kafedeki bazı kişilerin yüzlerini gazete ile kapatmaya çalıştığı görülürken yasağa uymayan 10 kişiye 3 bin 150’şer lira ceza yazıldı.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan işletmelere yönelik denetimlerini önceki günde sürdürdü. Fatih Mahallesi’nde bir apartman dairesinin kafe olarak kullanıldığı ihbarını öğrenen polis ekipleri mekana baskın düzenledi. Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten mekanda bulunan 10 kişiye 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.



Gazete ile yüzlerini kapatmaya çalıştılar


Ekiplerin baskını sırasında görüntülendiklerini anlayan içerideki bazı vatandaşlar da yüzlerini göstermemeye çalıştı. 2 kişinin masadaki gazeteleri yüzlerine kapattıkları görüldü. Ruhsatsız iş yeri de çağrılan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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