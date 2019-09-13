ODTÜ Teknokent ATOM kuluçka merkezinde oyun geliştirme üzerine faaliyetler sürdüren Woordy Games firması yeni bir oyun geliştirdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezinde (ATOM) Woordy Games firması ‘BastackBall’ isimli bir oyun üretti. Oyunun geliştiricilerinden Bilgisayar Mühendisi Mehmet Gökhan Okumuş, hiper gündelik kategorisinde ürettikleri oyun hakkında açıklamalarda bulundu. Oyun geliştirmenin ilk etapta çok fazla maddi götürüsü olmadığını anlatan Okumuş, en büyük sermayenin zaman ve hayal gücü olduğunu söyledi.

ODTÜ ATOM’da geliştirilen oyunların mobil pazarlara sunduklarını söyleyen Okumuş, ‘BastackBall’ adlı oyun hakkında, “Çıkartmış olduğumuz oyunun adı ‘BastackBall’ markette bulunan diğer hiper gündelik oyunlar gibi basit bir oyun. Kullanım ömrü kısa bir oyun. BastackBall, Google Play ve Appstore’de yayına girdi. Şu an için kullanıcı verilerini takip ediyoruz. Bizim için iyi bir tablo söz konusu. Muadili birçok oyun var. Geliştirmiş olduğumuz versiyonda bütün oyun bölümleri tasarlanarak gidiyor. Çoğunlukla birçok mobil gündelik oyunda bu durum gelişigüzel bir şekilde ilerliyor ya da belli bir bölümden sonra tekrar ediyor. Biz, oyunumuzu baştan sona bütün ayrıntıları tasarlayabileceğimiz şekilde geliştirdik. Pazarda belirli bir mekanik araştırması yaptık. Oyun mekaniğinin nasıl olması gerektiğine dair. Kendi ekibimizle bunun tartışmalarını sürdürdük. En sonunda aldığımız veriler doğrultusunda da keyifli bir mekanik olduğu konusunda dönüt aldık. Daha sonra geliştirmeye başladık. Oyunun çizimlerini yapan arkadaşımız, insanların bilinçaltında iyi etkiler yaratan renkleri çoğunlukla kullandı. Çizim aşamasında tefsirlerine önem verdik. Aynı zamanda mekanik aşamasında da bu durum bu şekilde devam etti” açıklamasında bulundu.

Oyun üretimi konusunda bilgiler veren Okumuş, 4 kişilik ekibinden de bahsetti. Kendisiyle beraber; Ali Turan Ayaz, Onur Özüpek ve Batuhan Dikmen’den oluşan Woordy Games ekibinin geniş çaplı bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Okumuş, “Oyun üretmeye başlamadan önce geniş çaplı bir araştırma yapmak gerekiyor. Oyun üretmek geniş bir süreç olduğu için bu sürecin sonucunda her şey boşa da gidebilir, çok da iyi olabilir. Önemli olan başlangıçta temeli iyi atabilmek ve iyi veri okumak. Bizim ekibimiz 4 kişiden oluşuyor. Aynı zamanda serbest çalıştığımız ekip arkadaşlarımızda olabiliyor. Ekip küçük olduğu için herkes birden fazla işe el atmak durumunda kalabiliyor” ifadelerini kullandı.

Mobil cihazların kullanım alanının genişlemesiyle birlikte dijital oyunların gündelik yaşamda daha büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Okumuş, “Dijital oyunlar günlük hayatta artık daha fazla oynanıyor. Mobil cihazların artması ve pazarların genişlemesi, uygulamaların gündelik yaşamdaki problemlere çözümler getirmesi doğrudan talep oluşturdu. Dijital oyunların da kullanım alanları devreye girmiş oldu. Mesela eğitim için oyun üretiliyor, tedavi alanlarında oyun üretiliyor. Mesela; kas hastalığı bulunan, eklem hastalığı bulunan insanlar belirli cihazlarla oyun oynayarak alıştırma yapıyor. Bu tarz uygulamalara ihtiyaçların bulunması, bizlerin de bağlantılı bulunduğumuz sektör üzerinde böyle bir yönlendirme yapıyor. Çocukluğumuzdan bu yana sürekli oyun oynamamız, çizgi filmler izlememiz de bizi bu yöne itiyor. Birçok geliştiricinin oyuna dair hikayesi bu şekilde başlıyor. Oynar, bir şeyleri beğenir, beğendikten sonra kendini gerçekleştirmek ister, kendi ürettiğini görmek ister” diye konuştu.

Türkiye’de oyun geliştiriciliğinin son zamanlarda popüler olduğunu söyleyen Okumuş, geliştirici açısından en büyük maliyetin oyunu pazarlama safhasında geliştiğini vurguladı. İnsan gücü ve zamanın da oyun gelişimi için harcanan maliyetlerden olduğunu söyleyen Okumuş, “Özellikle bizim gözlemlediğimiz bir ilgi artışı var. Aynı zamanda çok fazla döviz getiren ve yurt dışı pazarını hedefleyen oyunlar çok fazla. Özellikle mobil platformlarda ilerliyor bu çizgi. Çok net bir büyüme söz konusu çünkü bir maliyet durumu yok. Tek maliyet insan gücü ve zaman. Maliyet olmadan bir ürün ortaya koyma çabası geliştirici açısından daha da cezbedici oluyor. Çok fazla kuluçka merkezi var. Daha da çabalayarak özellikle birkaç yıl içerisinde Türkiye’de oyun geliştiricileri çok daha ciddi başarılar elde edeceğiz” dedi.