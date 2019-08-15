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(Özel) 52 yılını ilmik ilmik nakşetti

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 52 yıl önce Türk El Sanatları Nakış Öğretmeni olarak başlayan ve binlerce ürünü ilmik ilmiş işleyip yüzlerce öğrenci yetiştiren 78 yaşında Gönül Mazlumoğlu, 25 yılın ardından geldiği okulda yeniden tezgâhının başına geçti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
(Özel) 52 yılını ilmik ilmik nakşetti

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 52 yıl önce Türk El Sanatları Nakış Öğretmeni olarak başlayan ve binlerce ürünü ilmik ilmiş işleyip yüzlerce öğrenci yetiştiren 78 yaşında Gönül Mazlumoğlu, 25 yılın ardından geldiği okulda yeniden tezgâhının başına geçti.


Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsüne 1967 yılında Türk El Sanatları Nakış Öğretmeni olarak başlayan Gönül Mazlumoğlu, 26 yıl binlerce ürün işlerken, yüzlerce de öğrenci yetiştirdi. Ardından ailevi sebeplerden dolayı İstanbul’a giden Mazlumoğlu, öğretmenliğine ve işlemelerine burada devam etti. Eskişehir Olgunlaşma Enstitü Müdürü Durna Gülşen’in daveti ile 25 yılın ardından emek verdiği okula gelen Mazlumoğlu, yıllarca işleme yaptığı tezgâhının başına yeniden geçti. Aynı okulda bir günlükte olsa tezgâhının başına geçen ve yeni öğrencilerle işleme yapan Mazlumoğlu, duygulu dakikalar yaşadı.


Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 26 yıl 3 ay çalıştığını belirten 78 yaşındaki Gönül Mazlumoğlu, “Sonra İstanbul Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü’ne tayin istedim ve oraya gittim. 25 yıl sonra eski okuluma gelmiş oluyorum. Okula geldiğim zaman çok duygulandım. Çalışmalarımı gördüm, arkadaşları kutladım. Öğrencilerimi gördüm şu anda usta öğretici olarak çalışıyorlar. Bu bana çok mutluluk verdi. Onların bunca sene sonra beni tanımaları beni çok mutlu etti. Onlar 16-17 yaşlarında öğrencilerimdi. Şimdi babaanne, anneanne olmuşlar ve usta öğretici olarak çalışıyorlar” dedi.


“Gelen misafirlere bizim ürünlerimizin sergilenmesi mutluluk verici”


Okul yönetimi tarafından yapılan müzede kendi eserlerinin de sergilendiğini göre Mazlumoğlu, duygularını şu şekilde dile getirdi:


“Okul daha da güzel olmuş. Yukarıda bir boşluk vardı müze şekline getirmişler. Orası çok hoşuma gitti, işlerin orada teşhir edilmesi, gelen misafirlerin eserleri incelemesi, görmesi mutluluk verici. Ben toplada 33 yıl çalıştım. Üç yılım kız enstitülerinde geçti. 30 yıl 3 ay olgunlaşmada çalıştım. Ben ilk başladığımda bu okulda defileler yoktu. Eskiden hazır giyim yoktu. Hep sipariş olarak çalışılırdı. Her bayramda, her baloda, bayramda hanımlar tuvalet giyerdi. Daha çok elbise nakışları yaptırdım. Bunun yanında örtü nakışları da yaptım. Çok yorucu bir okul ama çok da zevkli bir okul öğretmenleri sevince çok iyi öğrenciler yetiştiren bir okul.”


Geçmiş yıllarda okulda görev yapan öğretmeleri okula davet ettiklerini belirten Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen ise, yapılan ziyaretten dolayı mutluk olduklarını dile getirdi.


Okula geçmiş yıllarda emek vermiş ve başarılı işler yapmış öğretmelerden feyz almak istediklerini dile getiren Gülşen, “O kadar değerliler, o kadar kıymetliler ki oturuşları, kalkışları, duruşları biz onları seyrettik. Kendileriyle birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Gönül hocamızla okulumuzu gezdik bizi şereflendirdi. Zaten dikkatli bakıldığı zaman kendisinde bir olgunlaşma enstitüsü asaleti var. Kendisini örnek almak istiyoruz. Büyüklerimizi bu okula davet edip onlara bakarak buradaki öğretmen arkadaşlarımızla bir araya getirip onlar örnek almak istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
  1. sergi
  2. sanat

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