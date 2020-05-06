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Aktüel

(Özel) Venedik gibi köy

Çanakkale’de evlerin altından su akan köy Venedik’i andırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 10:29:12 -
(Özel) Venedik gibi köy

Çanakkale’de evlerin altından su akan köy Venedik’i andırıyor.


Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy’de evlerin altından geçen kanallardan su akıyor. Köylüler evlerinde su sesiyle yaşıyor. Köylüler su ihtiyacı için evlerinden dışarı çıkmadan kanaldan su ihtiyaçlarını karşılıyor. Köylüler evlerinin altından geçen kanalda bulaşıklarını yıkarken, sulama ihtiyaçlarını da kanaldan karşılıyor. Evlerinin altından geçen su sayesinde köylüler yaz sıcaklarından pek etkilenmiyor. Evlerin altından akan su binaları serin tutuyor. Ağaçköy Venedik köyü olarak biliniyor.


Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, “Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor. Biz çok memnunuz. Köydeki çok sayıda evin altından su geçiyor” dedi.

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