Özdilek'ten hakem isyanı

Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, arzu ettikleri bir skor alamadıklarını söyledi.

Maça kazanma hedefiyle çıktıklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Rakibin ön tarafta hareketli olduğunu biliyorduk. İki duran toptan pozisyon verdik. Buna rağmen yakaladığımız 3 tane net pozisyon var. Daha sonra oyuna biraz müdahil olduk. Topun kontrolü bizdeydi ve golü bulduk. İlk yarıda mücadele istediğimiz gibiydi. İkinci yarı oyundan çok bence hakemin tavrı biraz maçın önüne geçti. Penaltı verebilirsin. Kararın lehimize veya aleyhimize oması hiç önemli değil. Böyle bir penaltı veriyorsan, her maç vereceksin. Biz de sonuçta futbolun içerisindeyiz. Böyle dokunmayla penaltı verilecekse, bu çocukların ve bu şehrin emeğine yazık. Hem penaltıdan gol yiyorsunuz hem de 10 kişi kalıyorsunuz. İkinci penaltıda da golü yiyebilirdik. Beraberliği hak etmedik. Hakem bence maçın önüne geçti."

Özdilek, ilk penaltının oyunun gidişatını değiştirdiğini belirterek, "Gidişat çok farklı oldu ve bunun yanında 10 kişi kaldık. Arda Kardeşler bundan sonra bakalım hangi maçta ne karar verecek? Bu kadar kolay mı? Futbolcularımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Takımlarına müthiş destek oldular. Takımlarına inansınlar. Bu takım istenilen yere gelecek. Zaman zaman hakemleri de yenmemiz gerekiyormuş. Onları da yeneceğiz. Bu kadar basit penaltı futbol adına olmamalı." diye konuştu.