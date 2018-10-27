THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Özdilek'ten hakem isyanı

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Özdilek, alınan sonucun kendilerini memnun etmediğini söylerken, hakem yönetimini eleştirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:22
Özdilek'ten hakem isyanı

Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, arzu ettikleri bir skor alamadıklarını söyledi.

Maça kazanma hedefiyle çıktıklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Rakibin ön tarafta hareketli olduğunu biliyorduk. İki duran toptan pozisyon verdik. Buna rağmen yakaladığımız 3 tane net pozisyon var. Daha sonra oyuna biraz müdahil olduk. Topun kontrolü bizdeydi ve golü bulduk. İlk yarıda mücadele istediğimiz gibiydi. İkinci yarı oyundan çok bence hakemin tavrı biraz maçın önüne geçti. Penaltı verebilirsin. Kararın lehimize veya aleyhimize oması hiç önemli değil. Böyle bir penaltı veriyorsan, her maç vereceksin. Biz de sonuçta futbolun içerisindeyiz. Böyle dokunmayla penaltı verilecekse, bu çocukların ve bu şehrin emeğine yazık. Hem penaltıdan gol yiyorsunuz hem de 10 kişi kalıyorsunuz. İkinci penaltıda da golü yiyebilirdik. Beraberliği hak etmedik. Hakem bence maçın önüne geçti."

Özdilek, ilk penaltının oyunun gidişatını değiştirdiğini belirterek, "Gidişat çok farklı oldu ve bunun yanında 10 kişi kaldık. Arda Kardeşler bundan sonra bakalım hangi maçta ne karar verecek? Bu kadar kolay mı? Futbolcularımı tebrik ediyorum. Müthiş mücadele ettiler. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Takımlarına müthiş destek oldular. Takımlarına inansınlar. Bu takım istenilen yere gelecek. Zaman zaman hakemleri de yenmemiz gerekiyormuş. Onları da yeneceğiz. Bu kadar basit penaltı futbol adına olmamalı." diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:22
  1. SÜPER LİG Haberleri
  2. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltında
    1. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    2. Bakan Soylu sıfır noktasında..
    3. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    4. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    5. Konya'yı avlayan Başakşehir zirveye..
    6. Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
    7. Otomobil şarampole yuvarlandı, alkollü..
    8. Çatıda kargaların saldırdığı yavru..
    9. Boşanmayan kocasının başına levye ile..
    10. 29 Ekim’de okullar tatil mi?
    11. Hiperaktivite hafife alınmamalı
    12. Askerlik şubeleri 29 Ekim pazartesi..
    13. ABD'de sinagogta silahlı saldırı!..
    14. 300 bin dönüme yakın arazi! Tam 2 bin..
    15. Bahçeli'den Tunceli şehitleri için..
    16. Trabzon valiliğine kim atandı
    17. Almanya ve Fransa'dan kritik 'Cemal..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    19. Kayseri'de 10 günde 12 evi soydular
    20. Soylu Türkiye-İran sınırındaki..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri