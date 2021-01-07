Özdil gibi Hepkon da... Mahkemeden çıkar çıkmaz Atatürk istismarcılığına soyundu

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri nedeni ile mahkemelik olan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon ifadesinde, 'Hakaret kastım yoktu' diyerek berat etti. Mahkemeden çıktığında ise 'Atatürk'e hakaret edersen ağzının payını alırsın' ifadeleri ile ilk iş olarak Atatürk istismarcılığına soyundu.

Önce hakaret edip sonra 'yanlış anlaşıldım' demişti

Habertük Yazarı Nagehan Alçı, 10 Kasım 2018 tarihinde '80 yılın ardından başka bir Atatürk' başlıklı yazısında, "Atatürk, bir erkek olarak kadınlardan sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti." ifadelerini kullanmıştı. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon ise Nagehan Alçı için şu sözleri söylemişti:

"Nagehan Alçı. Menfaat ya da nakit karşılığında her şeyi yazabilen, her türlü rezilliği yapabilen bir organizmaydı."

Söz konusu paylaşımından dolayı ifadeye çağrılan Halup Hepkon, medyada yer alan iddiaları özetlediğini, herhangi bir hakaret kastının olmadığını belirtip hakkında yapılan suçlamaları reddetti. Mahkemeden hakkında berat kararı çıkan Hepkon, ilk iş olarak ise Atatürk istismarcılığına soyundu:

"Atatürk'e hakaret edersen ağzının payını alırsın"

Ortak özellikleri 'Atatürk istismarı'

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'in de Atatürk istismarcılığı ile 2 bin 500 liradan satarak cebini doldurduğu Mustafa Kemal kitabı, Haluk Hepkon'un sahibi olduğu Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılmıştı.