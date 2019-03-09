Özdemir’den Turgut Özal ve Adnan Menderes’e imar sözü

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Adnan Menderes ve Turgut Özal mahallelerine yaptığı ziyarette vatandaşlara imar sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Size gelip de imarı halledeceğiz’ diyenlere bakmayın. Onlar yalan sözlerdir. Çözmek isteyen 5 yılda çözerdi. Büyükşehir olmadan önce de 5 yıl var. Yine çözerlerdi. Oysaki sorunlarınızı hep ertelediler. Demek ki Allah imar sorununu çözmeyi bize nasip edecek" dedi.

Milleti İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İmar sorunu sebebiyle sorunlar yaşayan Turgut Özal ve Adnan Menderes mahallelerinde vatandaşlara hitap eden İsa Özdemir, “Hep yanlış bir algı yapıldı. Yunusemre Belediyesinin geliri Şehzadeler Belediyesinden daha çok dediler, hizmet etmediler. Oysa ben 5 yıl meclis üyeliği yaptım. Geliri de borcu da çok iyi biliyorum. İki belediyenin geliri arasında sadece 10 milyon TL bir fark var. Ben hizmet edemiyorum, diyemeyenler gelirimiz az diyorlar. Meclis kararlarının birçoğunda bizim de imzamız vardı. Şerh koyduğumuz maddeleri dikkate almadılar. Bize yetki verin iş nasıl yapılır, hizmet nasıl getirilir, imar nasıl çözülür görün” dedi.

Mahallenin kanayan yarası olan imar konusuna açıklık getiren Özdemir, “Ekibimizde Manisa Mimarlar Odası Başkanı olan Ferdi Zeyrek var. Mühendis ağabeyimiz Yenal Yıldırım var. Ben kendim bizzat 25 seneyi aşkın emlak ve inşaat işinin içindeyim. Meclis üyelerimizin tamamı konularında uzman kişiler. Gelip sizlerin isteklerini alacaklar. Ada ada parsel parsel bu mahallelerin imar sorununu çözeceğiz. Ben ekibime güveniyorum. Size gelip de ’imarı halledeceğiz’ diyenlere bakmayın. Onlar yalan sözlerdir. Çözmek isteyen 5 yılda çözerdi. Büyükşehir olmadan önce de 5 yıl var. Yine çözerlerdi. Oysaki sorunlarınızı hep ertelediler. Demek ki Allah imar sorununu çözmeyi bize nasip edecek” şeklinde konuştu.

Adnan Menderes ve Turgut Özal mahallelerinin şehrin giriş çıkış noktasında olduğunu söyleyen Özdemir, “Her ilde şehrin giriş ve çıkışları çok önemlidir. Belediyeler vizyon açısından buralara şehir kapıları yaparlar. Bizdeki belediyelerin bu iş aklına bile gelmedi. Gelmediği gibi ne imar ne doğal gaz ne kanal ne de tren yolu sorununu çözdüler. Sorun değil, yetkiyi verin biz onu da yaparız. Bize yetki verin. Kanallarla ilgili projelerimiz var. Her mahalleye düğün salonları yapacağız. İmar zaten öncelikli sorunumuz. Hepsini ortak akılla, mantıklı projelerle genç ekibimizle biz çözelim. Eğer yapamazsak gelin hesabını sorun, gereğini yapın. Bizim bir özelliğimiz var. Asla tutamayacağımız sözleri vermiyoruz. Göreceksiniz sorunlarınızın çözümü Millet İttifakı’nda saklı” dedi.