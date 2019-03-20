Özdemir net konuştu: "Hizmet edemeyeceksem Allah bana o makamı nasip etmesin”

Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir yukarı Çobanisa, Sancaklıiğdecik ve Sancaklıbozköy Mahallelerine çıkarma yaptı. Vatandaşlarla buluşan Özdemir, “Biz hizmet belediyeciliği sözü veriyoruz. Hizmet edemeyeceksem Allah bana o makamı nasip etmesin” dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir çalışmalarını hızlandırdı. İddialı projeleri ve imarla ilgili açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Özdemir ekibiyle birlikte hizmet alamayan Yukarı Çobanisa, Sancaklıiğdecik ve Sancaklıbozköy mahallelerinde seçmenlerle bir araya geldi.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan ve projelerini anlatan Özdemir, bir vatandaşın, “Biz artık hizmet istiyoruz” sözleri karşısında, “Ben hizmet belediyeciliği sözü veriyorum. Hizmet edemeyeceksem Allah bana o makamı nasip etmesin” diyerek cevap verdi.

Kiraz beldesi Sancaklıbozköy’e göreve gelir gelmez 2 adet kemer yapacaklarını söyleyen Özdemir, “Türkiye’nin en erken kirazı bu bölgede yetişiyor. Ancak Sancaklıbozköy mahallemiz maalesef bunu meyvesini yiyemiyor. Buranın tanıtıma ihtiyacı var. Bunu da biz yapacağız” dedi.

Mahallenin giriş ve çıkışına ’Kiraz diyarı Sancaklıbozköy’e hoş geldiniz’ yazılı iki kemer koyacaklarını söyleyen Özdemir, “Burada kiraz pazarı yapanlar yanında bunu da yapabilirlerdi. Ancak yapılmadı. Manisa’nın da buna ihtiyacı var. Kentin giriş çıkış kapılarının kemerle donatılması gerekiyor. Sorun değil o kemerleri de biz yaparız” şeklinde konuştu.

Yörük Festivali

Sancaklıiğdecik Mahalle Sakinleriyle de buluşan Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir burada Türkiye’nin en büyük Yörük Türkmen Şenliğini yapacaklarını müjdeledi. Özdemir, “İğdecik mahallemize geçen sefer geldiğimizde bunun sözünü vermiştim. Yine söylüyorum burada Türkiye’nin en büyük Yörük Türkmen Şenliğini yapacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak ayrıca Karaağaçlı’da Göçmen Şenliği, Spil dağında Trekking festivali gibi projelerimiz de var. Sancaklı Bozköy mahallemiz bu şenlikle tüm Türkiye’nin tanıdığı bir bölge haline gelecek” diye konuştu.