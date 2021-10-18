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Gündem Özdemir Bayraktar vefat etti
Gündem

Özdemir Bayraktar vefat etti

Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 12:56:00 - 2021-10-18 13:05:05
Özdemir Bayraktar vefat etti

Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti. Özdemir Bayraktar, BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyordu.

Konuya dair Haluk Bayraktar, "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi.

Akit camiası olarak merhum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Yorumlar

Harun raşit öz

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah mücahit ler
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