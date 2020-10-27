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Siyaset Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha
Siyaset

Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylediği için İYİ Parti’den ihracı gündeme gelen Ümit Özdağ bir adım daha ileri giderek partide kripto FETÖ’cüler olduğunu ima etti. Özdağ, “Üçüncü yaşını kutlayan İYİ Parti’yi kriptolara ve karanlık mihraklara teslim etmemek için mücadelemiz devam edecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 08:49:00 - 2020-10-27 08:51:20
Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha

İYİ Parti’de olağan kurultay sonrası başlayan tartışmalar FETÖ krizi ile derinleşerek devam ediyor. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna yönelik iddiasının ardından İstanbul’daki 39 ilçe başkanı dilekçe yazarak Özdağ’ın ihracını istemişti. Bu hafta içinde yapılması planlanan Başkanlık Divanı toplantısında Özdağ’ın iddiaları ve hakkındaki ihraç istemi değerlendirilecek.

Özdağ’dan yeni bomba

Parti kulislerinde dosyası disiplin kuruluna gönderilecek Özdağ’ın ihracı konuşuluyor. Bu hafta yapılacak Başkanlık Divanı’nda Özdağ’ın yanı sıra özellikle Meclis grubunu boykot eden diğer muhaliflerin tutumu da masaya yatırılacak. İhraç tartışmaları sürerken İYİ Parti 3’üncü yaşını kutladı. İzmir’deki kutlamaya katılmayan Özdağ sosyal medyadan “3. yaşını kutlayan İYİ Parti’yi kriptolara ve karanlık mihraklara teslim etmemek için verdiğimiz mücadele devam edecektir” mesajını paylaştı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise dün “Problemler var diye demokratik siyasetin önünü kesmeyeceğiz. Partide Ümit Bey’le ilgili bir gündem yok” açıklamasında bulundu.

Ali Türkşen: Hikaye anlatıyorsunuz

Özdağ’ın yanısıra parti kurucularından Ali Türkşen de FETÖ tartışmalarına dahil oldu. Katıldığı bir programda Akşener’in FETÖ mağdurlarını vitrin süsü olarak kullandığını söyleyen Türkşen, “Biz FETÖ ile mücadele edecek partiyiz, FETÖ’nün zerresi bizim içimize giremez diye yola çıkıp, FETÖ mağduru milletvekili adayı dört kişiden birini Meclis’e sokamıyorsanız, hikaye anlatıyorsunuz” dedi. (yenişafak)

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