Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında Zafer Partisi'nden HDP'ye yakın kanala engel
HDP'ye yakınlığı ile bilinen K24 kanalına, Özdağ İle Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması yaptığı alanda giriş engeli getirildi.
HDP'ye yakınlığı ile bilinen K24 kanalına, Özdağ İle Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması yaptığı alanda giriş engeli getirildi.
HDP'ye yakınlığı ile bilinen K24 kanalına, Özdağ İle Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması yaptığı alanda giriş engeli getirildi. Platforma mikrofon koyması engellenen muhabir basın toplantısını terk etti.