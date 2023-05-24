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Siyaset Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında Zafer Partisi'nden HDP'ye yakın kanala engel
Siyaset

Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında Zafer Partisi'nden HDP'ye yakın kanala engel

Yeniakit Publisher
2023-05-24 13:24:00 - 2023-05-24 13:25:35

HDP'ye yakınlığı ile bilinen K24 kanalına, Özdağ İle Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması yaptığı alanda giriş engeli getirildi.

HDP'ye yakınlığı ile bilinen K24 kanalına, Özdağ İle Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması yaptığı alanda giriş engeli getirildi.

HDP'ye yakınlığı ile bilinen K24 kanalına, Özdağ İle Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması yaptığı alanda giriş engeli getirildi. Platforma mikrofon koyması engellenen muhabir basın toplantısını terk etti.

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