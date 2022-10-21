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Gündem Özdağ ve İnce FETÖ'cülerle atıştı
Gündem

Özdağ ve İnce FETÖ'cülerle atıştı

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari Hakan Şükür sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'yi hedef alınca kavganın fitili ateşlendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 01:38:00 -
Özdağ ve İnce FETÖ'cülerle atıştı

FETÖ firarisi Hakan Şükür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de şu an hangi partiye oy vermezsiniz'' sorusuna “Zafer Partisi’ne ve Muharrem İnce’nin partisine kesinlikle oy vermem” şeklinde cevap verdi. Bu video üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi Twitter hesabından çok sert tepki gösterdi.

"Sen bir teröristsin"

Bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından Hakan Şükür'e tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin. Ellerin kanlı. Zafer Partisi’nin senin oyuna ihtiyacı yok. Üstelik F. Gülen gibi yalancısın. Sen AKP’de iken ben Ergenekon zanlısıydım. Bana nasıl baktıklarını bilirim. Sen depremde ölen eski eşinin cenazesine gitmemiş bir yaratıksın” dedi.

"3 gün süre veriyorum"

Ümit Özdağ’ın bu açıklamalarına, FETÖ'cü firari Emre Uslu “Ya yeter bu kadar takiye fazla. Ey Ümit Özdağ, Cemaatten kimlerle ne pazarlığı yaptığını açıklaman için sana 3 gün veriyorum. Açıklamazsan ben açıklayacağım” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ümit Özdağ ise bu açıklamalara “Hemen Açıkla Emre Uslu. Bir dakika durma. Niye 3 gün bekliyorsun? Neyin pazarlığını yapmışım hemen 1 saniye durmadan açıkla” diye karşılık verdi.

Önder Aytaç iddiası

Daha sonra Emre Uslu, Özdağ’a “Hay hay, Önder Aytaç ile herhangi bir yerde buluştunuz konuştunuz mu?” diye sordu.

Özdağ ise bu soruyu “Türk Ordusuna saldırıları durdurun. Karşılığında Genelkurmay Zaman gazetesi toplantılarına davet etsin dedim. Aytaç da, Genelkurmay Zaman gazetesini basın açıklamalarına davet etsin saldırıları durduralım dedi. Şimdi Gülen’in benim hakkımda 2011’de verdiği emri açıklayayım mı?” ifadeleriyle cevapladı.

İnce tepki gösterdi

Memleket Partisi genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Fetöcü bit yavrusu Hakan Şükür yine kumpas peşinde. Senin gibi Fetöcü teröristlerle Silivri Mahkemeleri’nde nasıl mücadele ettiysek bugün yine aynı mücadeleyi veririz. Boş konuşma, yalan söyleme git efendilerinin sümüklü mendilini kokla” dedi.

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