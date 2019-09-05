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Özçelik’ten Avrupa şampiyonu Güneri’ye destek

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda şampiyon olan Karabüklü Milli Boksör Elif Güneri, Antrenörü Baykan Arslan ve antrenör Merve Özge Arslan ile birlikte Çelikoğlu D.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:31
Özçelik’ten Avrupa şampiyonu Güneri’ye destek

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda şampiyon olan Karabüklü Milli Boksör Elif Güneri, Antrenörü Baykan Arslan ve antrenör Merve Özge Arslan ile birlikte Çelikoğlu D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Remzi Özçelik’i ziyaret etti.


Antrenör Baykan Arslan, Çelikoğlu D.Ç. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik’in, Karabük’te boks takımının ayakta durması noktasında, sporculara Karabüklü iş adamları noktasında tek olarak maddi manevi destek vermekte olduğundan dolayı teşekkür etti.


Antrenör Baykan Arslan, "Boks sporunu yakından takip edenRemzi Özçelik Bey’in oğlu Muhammed’de takımımızda olan sporcumuz. Remzi Özçelik Bey tam bir boks sevdalısı, spor sevdalısı, gençliğe hizmet sevdalısı, bu da bizi çok mutlu ediyor. Şampiyonlarımıza ve sporcularımıza verdiği destek bizim için önemli. Avrupa şampiyonu Karabüklü boksörümüz Elif Güneri’ye de uzun zamandır verdiği desteklerive duaları için teşekkür ediyoruz. Şampiyonumuz Elif Güneri de Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı okuttu. Ben tekrar kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.


"Avrupa ve dünya şampiyonalarında final oynamak, kazanmak her sporcunun hayalidir" diyen Elif Güneri, "Bu 2. Avrupa Şampiyonluğum. Çok mutluyum, gururluyum. Remzi amcamıza ziyarete geldik. Ben Remzi amcamıza çok teşekkür ediyorum bize maddi manevi destek oldukları için. Karabük’ümüze ve ülkemize şampiyonluğumuz hayırlı olsun" diye konuştu.


Çelikoğlu D.Ç.Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik, "Baykan Hocamızı ve Elif kızımızıbizi gururlandırdıkları, onurlandırdıkları için tebrik ediyorum. İnşallah 1 ay sonra Rusya’da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası’nda da Elif kızımızındaha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Ben de Rusya’daki Boks Şampiyonasında şampiyonumuza destek olmak için onun yanında Rusya’da olacağım inşallah." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:31
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