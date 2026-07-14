  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlete saldırıp o derneği övmüşlerdi! AHBAP yüzsüzleri Ahbap’a operasyon sonrası yeniden gündem oldu! Kamera önünde gözyaşı kamera arkasında kahkaha Mideleri de dolandırıcının ismine göre bulanıyor! Solaklardan Ekrem'e öyle Haluk'a böyle... Türkiye, Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı! Cezaevinde ziyaret etti! Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a övgüler CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler Şehitler anısına koşulacak: İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak AB’nin Kıbrıs hamlesine rest Ölümü sonrası 4 günlük yas ilan edilmişti! Başkan Erdoğan taziyeye gidiyor Özgür’ün tek sermayesi iftira!
Yerel Özçelik-İş'te güven tazeledi! Değirmenci yeniden genel başkan seçildi
Yerel

Özçelik-İş'te güven tazeledi! Değirmenci yeniden genel başkan seçildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özçelik-İş'te güven tazeledi! Değirmenci yeniden genel başkan seçildi

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikası’nın 16. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Genel Başkan Yunus Değirmenci, delegelerin güçlü desteğiyle yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi

Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan seçim sonucunda Yunus Değirmenci yeniden genel başkanlığa seçildi. Yeni dönemde Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Ahmet Çolak, Mustafa Kılıç ve Aydın Baysal’dan oluşurken, Genel Sekreterlik görevine ise Şerafettin Koç getirildi.

Genel kurula HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra sendika yöneticileri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen şube başkanları, işyeri temsilcileri, delegeler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işveren temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

 

"En çok ben çalışacağım"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Genel Başkan Yunus Değirmenci, kendisine destek veren tüm delegelere teşekkür ederek yeni dönemde daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Değirmenci, "Omzumuza yeni sorumluluklar verdiniz. Yeni dönemi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Hiç merak etmeyin, en çok ben çalışacağım. Toplu iş sözleşmelerinden iş yeri ziyaretlerine, örgütlenmeden işveren ilişkilerine kadar her konuda herkesten çok ben koşacağım. Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de üyelerimizin haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Metal iş kolunda örgütlenme çalışmalarını artıracaklarını belirten Değirmenci, Özçelik-İş Sendikası’nı Türkiye’nin en büyük sendikalarından biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

 

Arslan: "Birçok başarı hikâyesine birlikte imza attık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında, Özçelik-İş Sendikası’nın Kardemir, İskenderun başta olmak üzere birçok iş yerinde önemli başarılara imza attığını belirtti.

HAK-İŞ ile Özçelik-İş’in çalışma hayatında güçlü bir dayanışma sergilediğini ifade eden Arslan, birlikte daha birçok başarı hikâyesi yazmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ve faaliyet raporlarının kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen seçimde delegelerin oylarını alan Yunus Değirmenci ve yönetim kurulu üyeleri yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok!

Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak
Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak

Dünya

Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak

Ölümü sonrası 4 günlük yas ilan edilmişti! Başkan Erdoğan taziyeye gidiyor
Ölümü sonrası 4 günlük yas ilan edilmişti! Başkan Erdoğan taziyeye gidiyor

Gündem

Ölümü sonrası 4 günlük yas ilan edilmişti! Başkan Erdoğan taziyeye gidiyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ varolduğu her ülke için tehdit
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ varolduğu her ülke için tehdit

Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ varolduğu her ülke için tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23